Kırıkkale’de 7 parçaya ayrılan cesedi 12 yıl saklamışlardı: Hüseyin Okumuşoğlu cinayetinde kritik gün! 17 zanlı adliyede

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 14 Ağustos'ta Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, cinayete iştirak ettikleri değerlendirilen 17 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesi'ne götürüldü.

CESET 7 PARÇAYA AYRILMIŞTI

Soruşturma kapsamında yapılan inceleme ve kriminal çalışmalar sonucunda, bir apartman dairesinde buzdolabı ve derin dondurucuda bulunan parçalanmış erkek cesedinin Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlendi. Yaklaşık 10 yıldır derin dondurucuda muhafaza edildiği değerlendirilen cesedin 7 parçaya ayrıldığı tespit edildi.

12 YIL SONRA DOSYA YENİDEN AÇILDI

Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda ve Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalarda elde edilen deliller ve analizler doğrultusunda, cinayete iştirak ettikleri değerlendirilen 17 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Okumuşoğlu'nun 2014'te kaybolmasından yaklaşık 12 yıl sonra gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan 17 zanlının adliyeye sevkiyle soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.