Kırıkkale’de feci kaza: 6 yaralı!

Kazada sürücüler Hasan İşcan ve Mahmut Demirci'nin yanı sıra hafif ticari araçta bulunan aynı aileden Solmaz (38), Himmet (39), Ömer (14) ile Esmanur Demirci (5) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.