Kırıkkale’de husumet cinayeti

KIRIKKALE'de Hilmi Alkan, husumetlisi Eray A. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay, önceki akşam Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir işyerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Hilmi Alkan ile Eray A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eray A. üzerinde bulunan tabanca ile Hilmi Alkan'a ateş açtı. Açılan ateşte Hilmi Alkan karın bölgesine isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheli Eray A. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Hilmi Alkan kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Eray A., polis tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.