Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale’de şap alarmı! Hayvan pazarı kapatıldı
Giriş Tarihi: 25.09.2026 17:39

Kırıkkale’de şap alarmı! Hayvan pazarı kapatıldı

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kentte şap hastalığı vakası tespit edildiğini duyurdu. Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararıyla Kırıkkale Hayvan Pazarı ikinci bir karara kadar kapatılırken, hastalık mihrakı ve çevresinde hayvan hareketleri durduruldu.

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Kırıkkale’de şap alarmı! Hayvan pazarı kapatıldı
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla bölgede kontrol, denetim ve veteriner sağlık tedbirleri uygulanmaya başlandı. Hastalık mihrakı ve çevresinde hayvan hareketleri durdurulurken, belirlenen karantina ve biyogüvenlik tedbirlerine titizlikle uyulması istendi.

HAYVAN PAZARI İKİNCİ KARARA KADAR KAPALI

Alınan karar doğrultusunda Kırıkkale Hayvan Pazarı ikinci bir karara kadar geçici olarak kapatıldı. Yetkililer, yetiştiricilerin hayvan alım-satımı ve hayvan hareketleri konusunda resmî makamların kararlarına ve veteriner hekimlerin uyarılarına uymaları çağrısında bulundu.

DENETİMLER SÜRECEK

Şap hastalığının yayılmasının önlenmesi ve hayvan sağlığının korunması amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına devam edileceği bildirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yetiştirici ve vatandaşlardan alınan tedbirlere hassasiyet göstermelerini istedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#KIRIKKALE

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Kırıkkale’de şap alarmı! Hayvan pazarı kapatıldı
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