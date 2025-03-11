Kırıkkale’de şofben faciası: Baba ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Fikri Ersoy (60) ve kızı Seher Ersoy'un (31) cenazeleri, yakınları tarafından alınarak Bağlarbaşı Merkez Camisi'ne getirildi. Burada ailenin yakınları taziyeleri kabul ederken, cenazeye Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Ersoy ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından baba ve kızı, Şehir Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

ACI OLAY NASIL YAŞANDI?

Bağlarbaşı Mahallesi'nde müstakil bir evde yaşayan Fikri ve Seher Ersoy'dan haber alamayan Onur Ersoy, babası ve kardeşini evde hareketsiz halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Seher Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Fikri Ersoy ise kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemelerde, baba ve kızının tüplü şofbenden sızan gazdan zehirlendiği tespit edildi.