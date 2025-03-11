Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale’de şofben faciası: Baba ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 11.3.2025 14:35 Son Güncelleme: 11.3.2025 14:46

Kırıkkale’de şofben faciası: Baba ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale’de şofbenden sızan gazdan faciaya yol açtı. Zehirlenen Fikri Ersoy ile kızı Seher Ersoy kurtarılamadı. Baba ile kızı, gözyaşları ile toprağa verildi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de şofben faciası: Baba ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Fikri Ersoy (60) ve kızı Seher Ersoy'un (31) cenazeleri, yakınları tarafından alınarak Bağlarbaşı Merkez Camisi'ne getirildi. Burada ailenin yakınları taziyeleri kabul ederken, cenazeye Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Ersoy ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından baba ve kızı, Şehir Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

ACI OLAY NASIL YAŞANDI?

Bağlarbaşı Mahallesi'nde müstakil bir evde yaşayan Fikri ve Seher Ersoy'dan haber alamayan Onur Ersoy, babası ve kardeşini evde hareketsiz halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Seher Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Fikri Ersoy ise kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemelerde, baba ve kızının tüplü şofbenden sızan gazdan zehirlendiği tespit edildi.

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Kırıkkale’de şofben faciası: Baba ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
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