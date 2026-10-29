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Giriş Tarihi: 29.10.2026 20:41

Kırıkkale'de evlat vahşeti: Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü!

Kırıkkale’de baba ile oğlu arasında yaşanan olay kanlı bitti. Sol bel bölgesinden bıçaklanan Veli Aydoğdu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi oğlu, H. K. A. olayda kullandığı ekmek bıçağıyla yakalandı.

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HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de evlat vahşeti: Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü!
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Kırıkkale'nin Yenimahalle Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre baba Veli Aydoğdu ile oğlu H.KA arasında yaşanan olayın ardından baba bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Veli Aydoğdu'nun sol bel bölgesinden bıçaklandığını belirledi. Ağır yaralı olarak Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Aydoğdu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

EKMEK BIÇAĞIYLA YAKALANDI

Olayın şüphelisi, hayatını kaybeden Veli Aydoğdu'nun öz oğlu H.K.A, olayda kullanıldığı belirtilen ekmek bıçağıyla birlikte yakalandı. Olay sırasında evde bulunan anne N.A ile şüphelinin, emniyetteki ilk aşamada olayla ilgili beyanda bulunduğu ileri sürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için inceleme devam ediyor.

#KIRIKKALE
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