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Giriş Tarihi: 2.11.2026 10:45

Kırıkkale’de zincirleme kaza! 3’ü çocuk 7 yaralı

Kırıkkale-Ankara kara yolunda meydana gelen 4 araçlı zincirleme trafik kazasında 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de zincirleme kaza! 3’ü çocuk 7 yaralı
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Kaza, Kırıkkale-Ankara kara yolunun Hacıbalı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Kırıkkale istikametine seyreden İ.K.İ. (42) yönetimindeki otomobilin aniden durması üzerine arkadan gelen üç araç birbirine çarptı. Dört aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda yolcu olarak bulunan N.G. (38), S.K. (31), M.G. (41), A.S.G. (8), H.İ.G. (14), M.G. (14) ve H.G. (56) yaralandı.

3'Ü ÇOCUK 7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

GÜVENLİ TAKİP MESAFESİ İHLALİ İDDİASI

Trafik ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, arkadan gelen üç aracın sürücüsünün güvenli takip mesafesine uymadığı değerlendirildi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, incelemelerin tamamlanmasının ardından araçlar yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili adli işlem başlatıldı.

#ANKARA #KIRIKKALE
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Kırıkkale’de zincirleme kaza! 3’ü çocuk 7 yaralı
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