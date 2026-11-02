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Giriş Tarihi: 2.11.2026 00:11

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, hafta sonu trafiğinin de etkisiyle 43 ilin bağlantı noktasında uzun araç kuyrukları oluştu.

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İHA
Kırıkkale’de zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı
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Kaza, Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

43 İLİN BAĞLANTI NOKTASINDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, hafta sonu trafiğinin de etkisiyle 43 ilin bağlantı noktasında uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu ise dronla görüntülendi.

Kaza anını anlatan sürücü Necati Genç, "Önümüzdeki araç durunca biz de durduk. Arkadan gelen araç hızını kesemedi, bize çarptı" dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KIRIKKALE #ANKARA
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