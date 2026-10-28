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Giriş Tarihi: 28.10.2026 18:31

Kırklareli’nde koca vahşeti: Eşini öldürüp intihara kalkışktı!

Kırklareli'nin Vize ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda, S.A., isimli şahıs tartıştığı eşini silahla canice katletti. Katil zanlısı şahıs daha sonra aynı silahla intihara kalkışırken, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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DHA Yaşam
Kırklareli’nde koca vahşeti: Eşini öldürüp intihara kalkışktı!
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Olay, dün akşam saatlerinde Vize ilçesi Devlet Mahallesi Baytar Sokak'ta meydana geldi. S.A. ile eşi A.A., arasında tartışma çıktı. Bu sırada S.A., tabanca ile önce eşini, ardından da kendisini vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde A.A.'nın öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan S.A. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çiftin 11 aylık kızları Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kırklareli’nde koca vahşeti: Eşini öldürüp intihara kalkışktı!
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