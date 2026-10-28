Kırklareli’nde koca vahşeti: Eşini öldürüp intihara kalkışktı!

Olay, dün akşam saatlerinde Vize ilçesi Devlet Mahallesi Baytar Sokak'ta meydana geldi. S.A. ile eşi A.A., arasında tartışma çıktı. Bu sırada S.A., tabanca ile önce eşini, ardından da kendisini vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.