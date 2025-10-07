Kırklareli’nde korkutan kaza: Yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Korkutan kaza, D100 karayolu Alpullu beldesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Edirne-Çorlu arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu minibüste bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.