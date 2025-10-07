Haberler Yaşam Haberleri Kırklareli'nde korkutan kaza: Yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Giriş Tarihi: 7.10.2025 15:27

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Korkutan kaza, D100 karayolu Alpullu beldesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Edirne-Çorlu arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu minibüste bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

