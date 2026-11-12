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Giriş Tarihi: 12.11.2026

Kirli ağın para kuryesi yakalandı

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Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Kirli ağın para kuryesi yakalandı
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İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Almanya, İsviçre ve Türkiye üçgeninde faaliyet gösteren uluslararası bir uyuşturucu ve suç gelirlerini aklama ağı çökertildi. İstanbul merkezli 5 adrese düzenlenen operasyonlarda, aralarında "Papaz" kod adlı uyuşturucu ve para kuryesi Gönül Kaygısız'ın da bulunduğu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmada; Almanya, İsviçre ve Türkiye'deki uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin, şüphelilerin aile bireyleri üzerine mal varlığı ediniminde kullanıldığı belirlendi.
#İSTANBUL
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Kirli ağın para kuryesi yakalandı
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