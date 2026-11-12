Kirli ağın para kuryesi yakalandı

İstanbul
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Almanya, İsviçre ve Türkiye üçgeninde faaliyet gösteren uluslararası bir uyuşturucu ve suç gelirlerini aklama ağı çökertildi. İstanbul merkezli 5 adrese düzenlenen operasyonlarda, aralarında "Papaz" kod adlı uyuşturucu ve para kuryesi Gönül Kaygısız'ın da bulunduğu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmada; Almanya, İsviçre ve Türkiye'deki uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin, şüphelilerin aile bireyleri üzerine mal varlığı ediniminde kullanıldığı belirlendi.