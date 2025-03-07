Kırmızı bültenle aranan hırsız Fethiye’de yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda hakkında "İnterpol - Europol Dairesi Başkanlığı tarafından nitelikli hırsızlık suçundan Bosna Hersek yetkili makamlarınca ülkeye iadesi için kırmızı bülten talebinde bulunulan ve Difüzyon Mesajı ila aranan 36 yaşındaki Bosna Hersek doğumlu A.K., 6 Mart 2025'te Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy Mevkiinde yapılan operasyon ile yakalandı. Şüpheli A.K., işlemlerin ardından ülkeye iadesi için Ula Geri Gönderim Merkezine teslim edildi.