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Giriş Tarihi: 7.3.2025 12:46 Son Güncelleme: 7.3.2025 13:04

Kırmızı bültenle aranan hırsız Fethiye’de yakalandı

Nitelikli hırsızlık suçundan İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Bosna Hersek doğumlu A.K., Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Kırmızı bültenle aranan hırsız Fethiye’de yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda hakkında "İnterpol - Europol Dairesi Başkanlığı tarafından nitelikli hırsızlık suçundan Bosna Hersek yetkili makamlarınca ülkeye iadesi için kırmızı bülten talebinde bulunulan ve Difüzyon Mesajı ila aranan 36 yaşındaki Bosna Hersek doğumlu A.K., 6 Mart 2025'te Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy Mevkiinde yapılan operasyon ile yakalandı. Şüpheli A.K., işlemlerin ardından ülkeye iadesi için Ula Geri Gönderim Merkezine teslim edildi.

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Kırmızı bültenle aranan hırsız Fethiye’de yakalandı
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