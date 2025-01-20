Kırmızı  bültenle aranan İsveçli katil Bodrum’da yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsveç'te 'Ateşli silah ve patlayıcı bulundurma ve cinayet' suçundan hakkında uluslararası seviyede arama kaydı bulunan Michael Lindström'ün, 07 Ocak'ta Fas'tan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, aynı gün iç hat seferi ile Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yaptığı bilgisine ulaştı.

Havalimanından çıkış yapan Lindström teknik ve fiziki takibe alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kısım Amirlikleri tarafından Lindström'ün Tilkicik Koyu'nda saklandığı eve 17 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 2 tabanca şarjörü, 10 mermi, 9 bıçak, 1 muşta, 2 havalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Michael Lindström tutuklandı.