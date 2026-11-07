Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu operasyonla yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada Mersin'e gelen Özbekistan uyruklu uyuşturucu baronu Odil Fakhrıdınovich Khudayberdıev'i yakalamak için harekete geçti.

Özbekistan makamlarınca 'Uyuşturucu' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan şüphelinin GSM numarasınıda belirleyen ve Mersin'de olduğunu, bölgedeki tarım alanlarında çalışarak gizlendiğini belirleyen ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli Odil Fakhrıdınovich Khudayberdıev'in seraların bulunduğu alandaki bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu uyuşturucu baronu Odil Fakhrıdınovich Khudayberdıev, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.