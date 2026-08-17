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Giriş Tarihi: 17.08.2026 14:40

Kırmızı bültenle aranıyordu! Irak uyruklu terör şüphelisi Kırşehir'de yakalandı

Irak adli makamlarınca terör suçu kapsamında iadesi talep edilen ve hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Irak uyruklu F. H. A. A., TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucu saklandığı adreste yakalandı.

DHA
Kırmızı bültenle aranıyordu! Irak uyruklu terör şüphelisi Kırşehir’de yakalandı
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Emniyet birimlerinin uluslararası düzeyde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu F. H. A. A.'nın, Türkiye'de saklandığı adres tespit edildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin titiz çalışması sonucu düzenlenen operasyonla şüpheli, yakalandı. Terör suçu nedeniyle Irak adli makamlarınca iadesi istenen F. H. A. A., emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilerek Irak makamlarına teslim edilmek üzere ilgili birimlere sevk edildi.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör
#IRAK

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Kırmızı bültenle aranıyordu! Irak uyruklu terör şüphelisi Kırşehir'de yakalandı
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