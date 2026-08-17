Kırmızı bültenle aranıyordu! Irak uyruklu terör şüphelisi Kırşehir’de yakalandı

Emniyet birimlerinin uluslararası düzeyde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu F. H. A. A.'nın, Türkiye'de saklandığı adres tespit edildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin titiz çalışması sonucu düzenlenen operasyonla şüpheli, yakalandı. Terör suçu nedeniyle Irak adli makamlarınca iadesi istenen F. H. A. A., emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilerek Irak makamlarına teslim edilmek üzere ilgili birimlere sevk edildi.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör