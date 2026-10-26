Kırmızı bültenle aranıyordu Türk polisi yakaladı

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Almanya adli makamlarınca uyuşturucu madde ticareti, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından difüzyon yoluyla uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Valmir Berisha, İzmir'de düzenlenen çalışmalar sonucu yakalandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri görev aldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, uluslararası seviyede aranan Valmir Berisha'nın İzmir'de yakalandığı belirtilerek operasyonda emeği geçen emniyet mensupları, Interpol Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı tebrik edildi.