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Giriş Tarihi: 7.12.2021 10:27 Son Güncelleme: 7.12.2021 10:27

Kırmızı ışık cezası ne kadar? 2021 Kırmızı ışıkta geçme trafik cezası ücreti

Kırmızı ışık cezası ne kadar? 2021 Kırmızı ışıkta geçme trafik cezası ücreti

2021 yılında uygulanacak trafik cezaları tarifesi belirlendi. Arabaların ve sürücülerin günden güne artmasıyla beraber son yılların en çok merak edilen ve araştırılan konuları da trafik cezaları olmuş durumda. Peki kırmızı ışık cezası ne kadar? 2021 kırmızı ışıkta geçmenin cezası ve kırmızı ışık cezası ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

Yeniden değerlendirme oranlarının belli olması trafik cezalarından MTV'ye kadar birçok harca zam gelmesine neden oldu. Bunun üzerine vatandaşlar, trafik cezalarının 2020 yılına göre ne kadar zamlandığını araştırmaya başladılar. İşte kırmızı ışıkta geçme cezasının 2020 – 2021 yıllarındaki fiyat tarifeleri…

KIRMIZI IŞIK CEZASI NE KADAR?

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 2021 yılında belirlenen oranlara göre % 9.11 oranında arttı. Bu sebeple kırmızı ışık ihlali yapan kişiler bu cezayı 2020 yılına göre % 9.11 zamlı bir biçimde ödeyecekler.

Trafik içerisinde en çok yapılan ihlallerin başında gelen kırmızı ışık ihlalinin cezası 2021 yılında 314 Türk Lirası olarak belirlendi. Kırmızı ışıkta geçme cezası 2020 yılında 288 Türk Lirasıydı ve 2021 yılında % 9.11 zam getirildi.

Mobese kırmızı ışık cezası da tıpkı trafik polislerinin yakaladığında olduğu gibi aynı miktarda cezaya tabii tutulacak. Elektronik Denetleme Sistemi ya da mobese tarafından ihlal yaptığı belirlenen sürücülerin araçlarının plakaları ve ihlal görülecek şekilde görüntüleri mobese ve EDS kameraları tarafından alınıp gerekli polis yetkililerine iletilecek. Böylece araç plakasına 314 Türk Lirası kırmızı ışıkta geçme cezası uygulanacak.

Kırmızı ışık cezası erken ödeme ile ceza tebliğ edildikten sonraki on beş gün içerisinde ödenirse % 25 cezai indirim uygulanmaktadır. Böylece normal hali 314 Türk Lirası olan ceza % 25 indirimle 235.5 Türk Lirası olarak ödeniyor. 15 günden sonra ödenen cezalarda herhangi bir indirim yapılmıyor, ceza gecikmeye girerse geciktiği her ay için %5 gecikme faizi uygulanıyor.

KIRMIZI IŞIK CEZASI SORGULAMA

Kırmızı ışık cezalarınızı e – devlet üzerinden ve Emniyet Genel Müdürlüğü sayfasından sorgulayabilirsiniz. Plakanız üzerine kesilen trafik cezaları 3 iş günü içerisinde e – devlet sistemine düşecektir.

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Kırmızı ışık cezası ne kadar? 2021 Kırmızı ışıkta geçme trafik cezası ücreti
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