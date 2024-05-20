Kırmızı ışık ihlali sonrasında çocuğa çarpıp kaçan motosiklet aranıyor

Eski Edirne Asfaltı üzerinde geçtiğimiz günlerde saat 12.00 sıralarında ışıklarda annesiyle birlikte bekleyen 6 yaşındaki Emir Asaf Aydoğdu, kendilerine yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçmek için koşmaya başladı. O anda kırmışı ışıkta durmayan motosiklet küçük çocuğa çarpı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Aydoğdu'nun vücudunda kırıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazanın ardından motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çarpma sonucu kırılan ayna üzerinden inceleme başlattı.

"MOTORCUNUN KAÇMASI BİZİ DAHA ÇOK ÜZDÜ"

Emir Asaf Aydoğdu'nun amcası Fatih ve babası Yalçın Aydoğdu, "Kırmızı ışıkta, yayalara yeşil yanarken Küçük Emir Asaf yaya yolunda annesinin yanında fırlayarak güvenli gördüğü için karşıya geçmek için koşuyordu. Bu sırada oldukça süratli olan motosiklet kırmızı ışık ihlali yaparak çocuğa vurup savuruyor. Çarptıktan sonra da hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Plakası olmayan ve geride kırık bir ayna bırakan motosiklet sürücüsü durmayarak kaçtı. Oğlum Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çarpmanın etkisi ile köprücük kemiği, omuz ve kaburgasında kırıklar oluşmuş. Hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Yaralarının iyileşmesi için dua ediyoruz" dedi.

ACILI BABA YALÇIN, "MOTORCUNUN YAKALANMASI İÇİN MOTOSİKLET DERNEKLERİNİN BİZİMLE İRTİBATA GEÇMESİNİ İSTİYORUZ"

Çocuğunun yaşadığına şükrettiklerini ve çarpıp kaçan motosiklet sürücünün yakalanması için motosiklet sürücülerinden yardım isteyen acılı baba Yalçın Aydoğdu, "Kazadan çok motorcunun vurup kaçması bizi daha da çok üzdü, daha da derinden yaraladı. Bununla ilgili görüntüleri paylaştık adli mecralara, şikayette de bulunduk. Motorun plakası yok ve geride bıraktığı kırık aynanın seri numarası ile motosikletçiye ulaşılmaya çalışılıyor. Motosiklet kullanıcıları ve derneklerinin bizimle irtibata geçmesini ve kaçan motosikletlinin yakalanmasını istiyorum. Bize yardımcı olmasını istiyorum. Adaletin yerine gelmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.