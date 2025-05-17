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Giriş Tarihi: 17.5.2025 11:06 Son Güncelleme: 17.5.2025 11:28

Kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Mehmet Gümüş idaresindeki 09 APC 858 plakalı motosiklet, Çorum-Ankara kara yolu üzerindeki Ocaklı kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Salih A. yönetimindeki 09 APM 441 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Mehmet Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Gümüş'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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