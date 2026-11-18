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Eyüpsultan'da, kırmızı ışıkta aracıyla beklerken silahlı saldırıya uğrayan iş adamı hayatını kaybetti. Olay, dün Alibeyköy Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta aracının içinde bekleyen Ferhat Yaman (40), alacak meselesi yüzürden husumetlisi olduğu ileri sürülen şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan, Ferhat Yaman'a 16 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet alan Yaman ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaman, hastanede hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganın peşinde.