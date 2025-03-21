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Giriş Tarihi: 21.3.2025 14:52 Son Güncelleme: 21.3.2025 14:58

Kırmızı ışıkta infaz ettiler: 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı, 35 kovan bulundu

İstanbul Küçükçekmece’de otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü; 1 kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde 35 boş kovan tespit ederken, kaçan saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kırmızı ışıkta infaz ettiler: 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı, 35 kovan bulundu

Olay, Cennet Mahallesi Cengiz Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Ferhat Tanış ile Ömer Tanış otomobille sokakta seyir halindeyken kırımızı ışıkta durdukları sırada başka bir araçta bulunan kimliği belirsiz kişiler otomobilin önünü kesti. Şüpheliler silahlarla, araca peş peşe ateş ederken otomobil kaldırıma çıkarak durabildi. Otomobilde bulunan 2 kişi kurşunların hedefi oldu. Silahlı saldırı sırasında kaçmaya çalışan Ferhat Tanış kaldırıma yığıldı. Silahlı saldırganlar kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

35 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobildeki ağır yaralı Ömer Tanış'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaldırımda yatan Ferhat Tanış'ın ise öldüğü belirlendi. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatırken otomobilde ve sokakta incelemelerde bulundu.Olay yeri inceleme ekipleri sokakta 35 adet boş kovan tespit ederken polis, silahlı saldırıyı düzenleyenleri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kırmızı ışıkta infaz ettiler: 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı, 35 kovan bulundu
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