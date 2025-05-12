Kırmızı listede yer alan nadir tür Kazdağları’nda görüldü!

Kazdağları'nın zengin biyolojik çeşitliliğine bir kez daha dikkat çeken bu örümcek, doğada sinek, bit, kene gibi zararlı küçük canlılarla beslenerek ekosisteme katkı sağlıyor. Eresidae familyasına ait olan bu sevimli tür, görünümüyle uğur böceğini andırdığı için "uğur böceği örümceği" olarak biliniyor.

"DOĞAYA ZARAR VERMEYİN, GÖZLEMLEYİN"

Örümceği cep telefonu kamerasıyla kaydeden Mehmet Akkan, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İzlemek, dokunmak hissetmek muhteşem bir duygu. Bu örümceğin Kazdağları'nda görülmesi beni çok mutlu etti. Bit ve kene popülasyonunu azaltarak doğanın dengesine katkı sağlıyor. Doğada her şey bir denge içindedir. Korkmayalım, öldürmeyelim. Temas etmeden sevelim ve gözlemleyelim." Zehirli olmayan ancak alerjik bünyeli bireylerde reaksiyon gösterebilen bu türle temastan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Akkan, doğaseverleri bilinçli olmaya çağırdı.

DOĞANIN ŞANSI: UĞUR BÖCEĞİ ÖRÜMCEĞİ

Kazdağları'nın binlerce yıllık zengin ekosistemine dikkat çeken Akkan, "Tarihte Binbir Pınarlı İda olarak bilinen Kazdağları sahip olduğu doğasıyla sadece ülkemizin değil, dünyanın en özel yerlerinden biridir. Bu yakışıklı örümcek de bu zenginliğin bir parçasıdır. Umarım herkese şans ve güzellik getirir" dedi.