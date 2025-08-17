‘Kırsalda Bereket’le işinin patronu oldu

Iğdır'ın Aralık ilçesinde hayata geçirilen "Kırsalda Bereket" projesi, genç girişimci Sema Şeyran'ın hayatını köklü şekilde değiştirdi. 29 yaşındaki üç çocuk annesi Şeyran, devlet destekli gebe düvelerle başladığı hayvancılıkta ilk buzağının doğumunu sevinçle karşıladı.

YENİ BİR HAYAT KURDUK

Ziraat Bankası aracılığıyla düşük faizli kredi kullanan Şeyran, 15 gebe düve sahibi oldu. Devletin sağladığı aylık 22 bin lira bakım desteği ve TARSİM sigortasıyla desteklenen projede, doğacak buzağılarla borçlarını kapatacak. Şeyran, "İnekler yavruladığında hayvanlar bize ücretsiz olacak. Eşimle birlikte kendi işimizin patronu olduk" dedi. Daha önce öğretmenlik yapan genç kadın, hayvancılıkla yeni bir hayat kurduğunu söyledi. Projenin kendilerine güven verdiğini belirten Şeyran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Devletimiz, üreticilere dünyada benzeri olmayan fırsatlar sunuyor" ifadelerini kullandı. Kırsalda üretimi artırmayı hedefleyen proje, bölgedeki çiftçilere umut oldu.