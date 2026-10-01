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Giriş Tarihi: 1.10.2026 17:51

Kırşehir’de kaybolmuştu: Zihinsel engelli vatandaştan sevindiren haber geldi!

Kırşehir'de kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli vatandaş için çalışma başlatılmıştı. Jandarma ekiplerinin dron destekli aramasında zihinsel engelli vatandaş dağlık arazide bulundu.

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İHA Yaşam
Kırşehir’de kaybolmuştu: Zihinsel engelli vatandaştan sevindiren haber geldi!
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Edinilen bilgiye göre Karaboğaz köyünde yaşayan H.B., kardeşi M.B.'nin kaybolduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), asayiş birimleri ve 8 ekip sevk edildi. Ekipler; kayıp vatandaşın bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Arama faaliyetlerine dronlarla da destek verildi. Yapılan çalışmalar sonucunda M.B., aynı gün Karaboğaz ve Ecikağıl köyleri arasındaki dağlık arazide bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen M.B., gerekli kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

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#KIRŞEHİR #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

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Kırşehir’de kaybolmuştu: Zihinsel engelli vatandaştan sevindiren haber geldi!
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