Kırşehir’de kaybolmuştu: Zihinsel engelli vatandaştan sevindiren haber geldi!

Edinilen bilgiye göre Karaboğaz köyünde yaşayan H.B., kardeşi M.B.'nin kaybolduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), asayiş birimleri ve 8 ekip sevk edildi. Ekipler; kayıp vatandaşın bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.