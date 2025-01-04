Kırşehir’de susturuldu Aksaray’a sığındı

CHP'li Kırşehir Belediyesi zabıta ekipleri, gürültü gerekçesiyle Cacabey Meydanı'nda türkü söyleyen sokak müzisyeni Bayram Adak'ın ekipmanlarına el koydu. Belediyenin müzikseverler için yaptırdığı Müzik Durağı'nda yaşanan olayın ardından Adak, zabıtadan ekipmanlarını geri aldıktan sonra Kırşehir'i terk etti. Sanatına devam etmek için Aksaray'a giden Adak, artık Aksaray sokaklarında müziği ile para kazanmaya çalışıyor. Adak, "Belediye Kırşehir'de çalmamak şartı ile hoparlörümü ve kablomu geri verdi. Ben de önce Kırıkkale'ye sonra Aksaray'a geçtim. Kırşehir'de böyle bir muamele görmek beni çok üzdü" dedi.