Haberler Yaşam Haberleri Kırtasiye yardımı başvuru şartları neler, kimlere veriliyor? E devlet ile kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 2.9.2022 09:24

Kırtasiye yardımı başvuru şartları neler, kimlere veriliyor? E devlet ile kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır?

Kırtasiye yardımı başvuru ekranı yani; Eğitim Öğretim Yardımı Talebi, e devlet üzerinden yapılmakta. Yüzbinlerce öğrenci ve velileri, kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusunu yöneltiyor. Kırtasiye yardımı başvuru şartları ve Eğitim Öğretim Yardımı ücreti belli oldu. Birçok vatandaş, kırtasiye yardımı ücreti 2022 hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Eğitim Öğretim Yardımı hakkında detaylar…

Kırtasiye yardımı başvuru şartları neler, kimlere veriliyor? E devlet ile kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır?

Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusu binlerce öğrenci velisinin dilinde. Hükümet tarafından yürürlüğe koyulan Eğitim Öğretim Yardımı, e devlet üzerinden yapılıyor. Birçok vatandaş, kırtasiye yardımı ne kadar sorusunu yöneltiyor. Peki, kırtasiye yardımı nasıl yapılır? İşte detaylar!

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI

Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenen eğitim yardımı için talepte bulunabilirsiniz.

E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kırtasiye Yardımı başvurusu e-Devlet ekranı üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" sayfasından gerçekleştirilmektedir. E-Devlet şifresi ile belirtilen sayfa üzerinden başvurular yapılabilmektedir.

KIRTASİYE YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam edenler,

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanlar,

Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenmektedir.

KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kırtasiye yardımı, yılda bir defa olmak üzere 1 Eylül – 21 Aralık tarihleri arasında ödenir.

KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?

Kırtasiye yardımı ödemeleri 1.300 TL olarak belirlenmiştir.

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Kırtasiye yardımı başvuru şartları neler, kimlere veriliyor? E devlet ile kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır?
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