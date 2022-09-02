Kırtasiye yardımı başvuru şartları neler, kimlere veriliyor? E devlet ile kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır?

Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusu binlerce öğrenci velisinin dilinde. Hükümet tarafından yürürlüğe koyulan Eğitim Öğretim Yardımı, e devlet üzerinden yapılıyor. Birçok vatandaş, kırtasiye yardımı ne kadar sorusunu yöneltiyor. Peki, kırtasiye yardımı nasıl yapılır? İşte detaylar!
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI
Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenen eğitim yardımı için talepte bulunabilirsiniz.
KIRTASİYE YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?
Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam edenler,
Vazife veya harp malullüğü aylığı alanlar,
Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenmektedir.
KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Kırtasiye yardımı, yılda bir defa olmak üzere 1 Eylül – 21 Aralık tarihleri arasında ödenir.
KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?
Kırtasiye yardımı ödemeleri 1.300 TL olarak belirlenmiştir.