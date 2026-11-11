Kış gelmeden evinizi kontrol edin! Bu 7 eşya soğuk havalarda daha fazla elektrik harcatıyor

Kış hazırlığı yaparken evdeki elektrikli eşyaları kontrol etmek, gereksiz enerji harcamalarının önüne geçmek açısından önem taşıyor. Bakımı ihmal edilen, yanlış kullanılan veya soğuk havalarda daha yoğun çalıştırılan bazı cihazlar, beklenenden çok daha fazla elektrik tüketebiliyor.
Kış aylarında elektrik faturasını yükselten 7 eşya
Evde kullanılan her cihazın elektrik tüketimi aynı değil. Bazı ürünler kışın daha uzun süre çalıştırıldığı, bazıları ise daha yoğun kullanıldığı için faturaya daha fazla yansıyabiliyor.
1. Elektrikli ısıtıcı
Kış aylarında elektrik tüketimini artırabilen cihazların başında elektrikli ısıtıcılar geliyor. Özellikle yüksek watt değerine sahip modellerin uzun süre çalıştırılması, faturada ciddi fark oluşturabiliyor. Odanın ihtiyacına uygun cihaz seçmek ve termostat kullanmak tüketimi kontrol etmeye yardımcı oluyor.
3. Kurutma makinesi
Soğuk ve yağışlı havalarda çamaşırları dışarıda kurutmak zorlaşınca kurutma makineleri daha sık kullanılıyor. Özellikle eski teknolojiye sahip modellerde bu alışkanlık elektrik tüketimini artırabiliyor. Enerji verimli, ısı pompalı modeller tercih etmek tasarruf sağlayabiliyor.
4. Çamaşır makinesi
Kışın daha sık yıkanan kalın giysiler ve yüksek sıcaklıkta tercih edilen programlar, çamaşır makinesinin enerji tüketimini artırabiliyor. Makineyi tam kapasite çalıştırmak ve uygun olduğunda ekonomik programları seçmek gereksiz tüketimi azaltabiliyor.
5. Bulaşık makinesi
Soğuk havalarda evde geçirilen zamanın artması, bulaşık makinesinin daha sık çalıştırılmasına neden olabiliyor. Özellikle yüksek sıcaklıklı programlar elektrik tüketimini artırabiliyor. Makineyi tam dolmadan çalıştırmamak ve ekonomik programları tercih etmek önemli.
6. Elektrikli su ısıtıcısı
Kışın çay, kahve ve sıcak içecek tüketiminin artmasıyla su ısıtıcıları da daha sık kullanılıyor. İhtiyaçtan fazla su kaynatmak ve aynı suyu tekrar tekrar ısıtmak gereksiz elektrik harcanmasına yol açabiliyor. Yalnızca kullanılacak miktarda su ısıtmak tasarruf sağlayabilir.
7. Elektrikli fırın
Soğuk havalarda evde yemek ve hamur işi hazırlama alışkanlığının artması, fırınların daha uzun süre çalışmasına neden olabiliyor. Fırın kapağını sık sık açmak ısı kaybına yol açarken pişirme süresini de uzatabiliyor. Fırının contasını kontrol etmek ve mümkün olduğunca kapağını kapalı tutmak enerji verimliliği açısından önem taşıyor.
Elektrik faturasını düşürmek için bu ayrıntılara dikkat edin
Kış aylarında elektrik tüketimini azaltmak için yalnızca cihazları daha az çalıştırmak yeterli değil. Evde alınacak bazı küçük önlemler de enerji tasarrufuna katkı sağlayabiliyor.
- Kullanılmayan elektrikli cihazları tamamen kapatın.
- Pencere ve kapılardaki hava kaçaklarını önleyin.
- Elektrikli ısıtıcıları gereksiz yere çalıştırmayın.
- Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam kapasite kullanın.
- Kurutma makinesini mümkün olduğunca az çalıştırın.
- Cihazların filtre ve bakım kontrollerini ihmal etmeyin.
- Enerji etiketlerini dikkate alın.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da elektrikli ev aletlerinde enerji verimliliğine dikkat çekiyor. Bakanlığın bilgilendirmesinde, enerji tasarruflu cihazların uzun vadede elektrik giderlerini azaltabileceği belirtiliyor.