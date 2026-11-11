Kış gelmeden evinizi kontrol edin! Bu 7 eşya soğuk havalarda daha fazla elektrik harcatıyor

Kış hazırlığı yaparken evdeki elektrikli eşyaları kontrol etmek, gereksiz enerji harcamalarının önüne geçmek açısından önem taşıyor. Bakımı ihmal edilen, yanlış kullanılan veya soğuk havalarda daha yoğun çalıştırılan bazı cihazlar, beklenenden çok daha fazla elektrik tüketebiliyor.

Kış aylarında elektrik faturasını yükselten 7 eşya

Evde kullanılan her cihazın elektrik tüketimi aynı değil. Bazı ürünler kışın daha uzun süre çalıştırıldığı, bazıları ise daha yoğun kullanıldığı için faturaya daha fazla yansıyabiliyor.