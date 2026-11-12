Kış gelmeden son kez ısınacağız! Pastırma sıcakları için son tarih belli oldu

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da en yüksek sıcaklık 11 Kasım Çarşamba günü 16 derece olarak ölçüldü. Sıcaklık 12 Kasım Perşembe günü 19 dereceye, 13 Kasım Cuma günü 21 dereceye çıkacak. Pastırma sıcaklarının zirvesi ise 14 Kasım Cumartesi günü yaşanacak ve termometreler 22 dereceyi gösterecek.
Hafta sonunun ikinci gününde hava durumu değişiyor. 15 Kasım Pazar günü en yüksek sıcaklığın 15 dereceye gerileyeceği tahmin ediliyor. Cumartesi gününe göre sıcaklıkta yaklaşık 7 derecelik düşüş yaşanacak. Bu da pastırma sıcaklarının cumartesi akşamı itibarıyla sona ereceği anlamına geliyor.
Günlere göre en yüksek sıcaklıklar
Halk arasında "pastırma yazı" olarak bilinen bu dönem, sonbaharın sonlarında havaların birkaç gün boyunca yaz gibi ısınması anlamına geliyor. Adını, eskiden bu günlerde kışlık pastırmanın kurutulmaya başlanmasından alıyor. Pastırma sıcaklarının kesin bir takvimi yok. Her yıl atmosferik koşullara göre değişiyor.
Pazar günü gelecek ani sıcaklık düşüşü nedeniyle üşütmeye dikkat edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, özellikle çocukların ve yaşlıların katmanlı giyinmesini, kışlık kıyafetleri hazır tutmasını öneriyor.