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Giriş Tarihi: 12.11.2026 09:59

Kış gelmeden son kez ısınacağız! Pastırma sıcakları için son tarih belli oldu

Kış öncesi son sıcak günlerini yaşıyoruz. Termometreler hafta sonuna kadar yükselecek, 14 Kasım Cumartesi günü 22 dereceyi görecek. Pazar günü ise sıcaklıklar bir anda 15 dereceye düşecek.Yaşanan bu değişim, pastırma sıcakları başladı mı? sorusunu akıllara getiriyor.

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Kış gelmeden son kez ısınacağız! Pastırma sıcakları için son tarih belli oldu
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Sonbaharın serin havası yerini birkaç günlüğüne bahar havasına bıraktı. Kış öncesi son sıcak dönem olarak bilinen pastırma yazı, bu hafta kendini iyice hissettiriyor. Peki bu sıcak hava ne zamana kadar sürecek?

Kış gelmeden son kez ısınacağız! Pastırma sıcakları için son tarih belli oldu

SON SICAK GÜN 14 KASIM

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da en yüksek sıcaklık 11 Kasım Çarşamba günü 16 derece olarak ölçüldü. Sıcaklık 12 Kasım Perşembe günü 19 dereceye, 13 Kasım Cuma günü 21 dereceye çıkacak. Pastırma sıcaklarının zirvesi ise 14 Kasım Cumartesi günü yaşanacak ve termometreler 22 dereceyi gösterecek.

Kış gelmeden son kez ısınacağız! Pastırma sıcakları için son tarih belli oldu

PAZAR GÜNÜ SERT DÜŞÜŞ

Hafta sonunun ikinci gününde hava durumu değişiyor. 15 Kasım Pazar günü en yüksek sıcaklığın 15 dereceye gerileyeceği tahmin ediliyor. Cumartesi gününe göre sıcaklıkta yaklaşık 7 derecelik düşüş yaşanacak. Bu da pastırma sıcaklarının cumartesi akşamı itibarıyla sona ereceği anlamına geliyor.

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Kış gelmeden son kez ısınacağız! Pastırma sıcakları için son tarih belli oldu

Günlere göre en yüksek sıcaklıklar

  • 11 Kasım Çarşamba: 16 derece
  • 12 Kasım Perşembe: 19 derece
  • 13 Kasım Cuma: 21 derece
  • 14 Kasım Cumartesi: 22 derece
  • 15 Kasım Pazar: 15 derece
Kış gelmeden son kez ısınacağız! Pastırma sıcakları için son tarih belli oldu

PASTIRMA YAZI NEDİR?

Halk arasında "pastırma yazı" olarak bilinen bu dönem, sonbaharın sonlarında havaların birkaç gün boyunca yaz gibi ısınması anlamına geliyor. Adını, eskiden bu günlerde kışlık pastırmanın kurutulmaya başlanmasından alıyor. Pastırma sıcaklarının kesin bir takvimi yok. Her yıl atmosferik koşullara göre değişiyor.

Kış gelmeden son kez ısınacağız! Pastırma sıcakları için son tarih belli oldu

UZMANLARDAN UYARI

Pazar günü gelecek ani sıcaklık düşüşü nedeniyle üşütmeye dikkat edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, özellikle çocukların ve yaşlıların katmanlı giyinmesini, kışlık kıyafetleri hazır tutmasını öneriyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Kış gelmeden son kez ısınacağız! Pastırma sıcakları için son tarih belli oldu
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