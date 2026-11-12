Kış gelmeden son kez ısınacağız! Pastırma sıcakları için son tarih belli oldu

PASTIRMA YAZI NEDİR?

Halk arasında "pastırma yazı" olarak bilinen bu dönem, sonbaharın sonlarında havaların birkaç gün boyunca yaz gibi ısınması anlamına geliyor. Adını, eskiden bu günlerde kışlık pastırmanın kurutulmaya başlanmasından alıyor. Pastırma sıcaklarının kesin bir takvimi yok. Her yıl atmosferik koşullara göre değişiyor.