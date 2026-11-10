Kış geri çekiliyor, yalancı bahar geliyor! İstanbul’da sıcaklıklar bir anda yükselecek

Hava sıcaklıklarında yaşanacak değişim kentte günlük yaşamı da etkileyebilir. Uzmanların değerlendirmelerine göre soğukların ardından gelecek bu ılık dönem uzun soluklu olmayacak. İstanbul'da hava yeniden değişmeden önce yaşanacak kısa süreli bahar havasının ayrıntıları Meteoroloji ve AKOM'un son tahminlerinde ortaya çıktı.
İstanbul'da hafta başında 12-14 derece civarında seyreden sıcaklıkların, lodosun etkisiyle birlikte hızla yükselmesi bekleniyor. AKOM'un tahminlerine göre kentte sıcaklıkların gün gün şöyle seyretmesi öngörülüyor:
10 Kasım Salı: En yüksek 12 derece
11 Kasım Çarşamba: En yüksek 16 derece
12 Kasım Perşembe: En yüksek 19 derece
13 Kasım Cuma: En yüksek 21 derece
14 Kasım Cumartesi: En yüksek 22 derece
15 Kasım Pazar: En yüksek 15 derece
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için yayımladığı ilçe tahminlerinde de hafta sonuna doğru sıcaklıkların 20 derecenin üzerine çıkabileceği görülüyor. Bazı ilçelerde cumartesi günü en yüksek sıcaklığın 22 dereceye ulaşması bekleniyor.
İstanbul'da sıcaklık artışının özellikle 14 Kasım Cumartesi günü belirginleşmesi bekleniyor. AKOM verilerine göre termometreler 22 dereceyi görebilecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü de sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına, kuzey, iç ve batı kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildiriyor.
Bu nedenle birkaç gün sürecek ılık hava, kışın tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Tam tersine, tahminler sıcaklık artışının ardından yeniden yağışlı ve daha serin havanın etkili olacağını gösteriyor.
İstanbul'da sıcaklıkların zirve yapmasının ardından hava yeniden sert şekilde değişecek. AKOM'un tahmininde 15 Kasım Pazar günü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Kentte sıcaklığın en yüksek 15 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.
AKOM ayrıca pazar günü İstanbul genelinde metrekareye 15 ila 30 kilogram arasında yağış düşebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
Sıcaklık artışında güneyli rüzgarların, yani lodosun etkili olması bekleniyor. AKOM, 11 Kasım Çarşamba gününden itibaren rüzgarın zaman zaman fırtına şiddetine ulaşabileceğini ve hızının 40-75 kilometre/saat seviyelerine çıkabileceğini belirtiyor.
Bu nedenle sıcaklıkların yükselmesine rağmen İstanbulluların özellikle sahil kesimlerinde, deniz ulaşımında ve açık alanlarda kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olması gerekiyor.
Meteoroloji Mühendisi, sıcaklıkların kasım ayı içerisinde yeniden artmaya başlayacağını belirtirken, aralık ayının ilk haftalarında da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiğini ifade etti. Ancak uzman değerlendirmelerinde uzun vadeli tahminlerin kesin hava durumu olarak değerlendirilmemesi gerektiği de vurgulanıyor.
İstanbul'da önümüzdeki günlerde yaşanacak tablo bu nedenle tam anlamıyla bir bahar dönüşü değil, soğuk havanın ardından gelen kısa süreli sıcaklık yükselişi olarak öne çıkıyor. Cumartesi günü 22 dereceye yaklaşan sıcaklıkların ardından pazar günü yeniden yağışlı ve serin hava etkisini gösterecek.