Kış geri çekiliyor, yalancı bahar geliyor! İstanbul’da sıcaklıklar bir anda yükselecek

YALANCI BAHARIN EN SICAK GÜNÜ CUMARTESİ

İstanbul'da sıcaklık artışının özellikle 14 Kasım Cumartesi günü belirginleşmesi bekleniyor. AKOM verilerine göre termometreler 22 dereceyi görebilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına, kuzey, iç ve batı kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildiriyor.

Bu nedenle birkaç gün sürecek ılık hava, kışın tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Tam tersine, tahminler sıcaklık artışının ardından yeniden yağışlı ve daha serin havanın etkili olacağını gösteriyor.