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Giriş Tarihi: 10.11.2026 14:04 Son Güncelleme: 10.11.2026 14:06

Kış geri çekiliyor, yalancı bahar geliyor! İstanbul'da sıcaklıklar bir anda yükselecek

İstanbul'da son günlerde etkisini hissettiren soğuk hava yerini bambaşka bir tabloya bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji'nin son tahminlerinde kentte önümüzdeki günler için dikkat çeken bir değişim öne çıkarken, İstanbulluları kısa süreliğine şaşırtacak bir hava sürprizi bekleniyor. Kışın ortasında bahar havasını aratmayan bu değişimin ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu.

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ALEYNA BİLGETEKİN ALEYNA BİLGETEKİN Yaşam
Kış geri çekiliyor, yalancı bahar geliyor! İstanbul’da sıcaklıklar bir anda yükselecek
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Hava sıcaklıklarında yaşanacak değişim kentte günlük yaşamı da etkileyebilir. Uzmanların değerlendirmelerine göre soğukların ardından gelecek bu ılık dönem uzun soluklu olmayacak. İstanbul'da hava yeniden değişmeden önce yaşanacak kısa süreli bahar havasının ayrıntıları Meteoroloji ve AKOM'un son tahminlerinde ortaya çıktı.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR ADIM ADIM YÜKSELECEK

İstanbul'da hafta başında 12-14 derece civarında seyreden sıcaklıkların, lodosun etkisiyle birlikte hızla yükselmesi bekleniyor. AKOM'un tahminlerine göre kentte sıcaklıkların gün gün şöyle seyretmesi öngörülüyor:

10 Kasım Salı: En yüksek 12 derece

11 Kasım Çarşamba: En yüksek 16 derece

12 Kasım Perşembe: En yüksek 19 derece

13 Kasım Cuma: En yüksek 21 derece

14 Kasım Cumartesi: En yüksek 22 derece

15 Kasım Pazar: En yüksek 15 derece

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için yayımladığı ilçe tahminlerinde de hafta sonuna doğru sıcaklıkların 20 derecenin üzerine çıkabileceği görülüyor. Bazı ilçelerde cumartesi günü en yüksek sıcaklığın 22 dereceye ulaşması bekleniyor.

YALANCI BAHARIN EN SICAK GÜNÜ CUMARTESİ

İstanbul'da sıcaklık artışının özellikle 14 Kasım Cumartesi günü belirginleşmesi bekleniyor. AKOM verilerine göre termometreler 22 dereceyi görebilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına, kuzey, iç ve batı kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildiriyor.

Bu nedenle birkaç gün sürecek ılık hava, kışın tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Tam tersine, tahminler sıcaklık artışının ardından yeniden yağışlı ve daha serin havanın etkili olacağını gösteriyor.

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PAZAR GÜNÜ HAVA YENİDEN DEĞİŞECEK

İstanbul'da sıcaklıkların zirve yapmasının ardından hava yeniden sert şekilde değişecek. AKOM'un tahmininde 15 Kasım Pazar günü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Kentte sıcaklığın en yüksek 15 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

AKOM ayrıca pazar günü İstanbul genelinde metrekareye 15 ila 30 kilogram arasında yağış düşebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

LODOS DA ETKİLİ OLACAK

Sıcaklık artışında güneyli rüzgarların, yani lodosun etkili olması bekleniyor. AKOM, 11 Kasım Çarşamba gününden itibaren rüzgarın zaman zaman fırtına şiddetine ulaşabileceğini ve hızının 40-75 kilometre/saat seviyelerine çıkabileceğini belirtiyor.

Bu nedenle sıcaklıkların yükselmesine rağmen İstanbulluların özellikle sahil kesimlerinde, deniz ulaşımında ve açık alanlarda kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olması gerekiyor.

UZMANLAR DA SICAKLIK DEĞİŞİMİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Meteoroloji Mühendisi, sıcaklıkların kasım ayı içerisinde yeniden artmaya başlayacağını belirtirken, aralık ayının ilk haftalarında da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiğini ifade etti. Ancak uzman değerlendirmelerinde uzun vadeli tahminlerin kesin hava durumu olarak değerlendirilmemesi gerektiği de vurgulanıyor.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde yaşanacak tablo bu nedenle tam anlamıyla bir bahar dönüşü değil, soğuk havanın ardından gelen kısa süreli sıcaklık yükselişi olarak öne çıkıyor. Cumartesi günü 22 dereceye yaklaşan sıcaklıkların ardından pazar günü yeniden yağışlı ve serin hava etkisini gösterecek.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Kış geri çekiliyor, yalancı bahar geliyor! İstanbul'da sıcaklıklar bir anda yükselecek
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