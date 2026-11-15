Kış lastiği denetimi başladı! 43 ilin geçiş noktasında sıkı kontrol

15 Kasım 2026 – 15 Nisan 2027 tarihleri arasında uygulanacak düzenleme kapsamında, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği kullanılması zorunlu olacak. Özel otomobillerde ise kış lastiği kullanımı tavsiye ediliyor.

KRİTİK GÜZERGÂHLARDA SIKI DENETİM

Türkiye'nin önemli ulaşım kavşaklarından Kırıkkale'de uygulamanın başlamasıyla birlikte trafik kontrolleri sıklaştırıldı. Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kırşehir ve Kırıkkale-Samsun kara yollarında denetim yapan ekipler, araçların lastiklerini kontrol ederek diş derinliklerini ölçüyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağış, kar ve buzlanma riskine dikkat çeken ekipler, sürücüleri kış şartlarına uygun araç kullanmaları konusunda uyarıyor.

"AMACIMIZ CEZA DEĞİL, KAZALARI ÖNLEMEK"

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Hamza Küçükseymen, denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek kış lastiğinin can ve mal güvenliği açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Kırıkkale'nin 43 ilin geçiş noktasında bulunması nedeniyle her gün binlerce aracın kent güzergâhını kullandığını vurgulayan Küçükseymen, "Burada alınan her tedbir yalnızca Kırıkkale'yi değil, farklı illere seyahat eden binlerce vatandaşımızı da ilgilendiriyor. Kış lastikleri, ıslak ve karlı zeminlerde daha iyi yol tutuşu sağlayarak güvenli sürüş imkânı sunuyor" dedi.

Denetimlerin amacının sürücülere ceza yazmak olmadığının altını çizen Küçükseymen, "Temel amacımız kazaları önlemek, vatandaşlarımızın sağ salim evlerine ve sevdiklerine ulaşmasını sağlamak. Tüm sürücülerimizden kış şartlarına karşı hazırlıklı olmalarını ve trafik kurallarına titizlikle uymalarını istiyoruz. Unutmayalım, trafikte güvenlik hepimizin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.