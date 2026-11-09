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Giriş Tarihi: 09.11.2026 14:45

Kış sofraları için 2 bin 500 rakımda toplanıyor! Pazardaki fiyatı 400 lirayı buldu

Kars Sarıkamış'ın yüksek kesimlerinde tamamen kendiliğinden yetişen yabani kuşburnular, yöre halkı için önemli bir gelir kapısına dönüştü. Zorlu iklim şartlarında toplanıp geleneksel yöntemlerle kaynatılarak hazırlanan bu doğal marmelatların kilosu, tezgahlarda 400 liradan alıcı buluyor.

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Kış sofraları için 2 bin 500 rakımda toplanıyor! Pazardaki fiyatı 400 lirayı buldu
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El değmemiş doğadan toplanıp tamamen ev yapımı marmelatlara dönüştürülen bu şifalı meyve, hem üreticisinin yüzünü güldürüyor hem de yüksek fiyatına rağmen alıcısından büyük ilgi görüyor.

Kış sofraları için 2 bin 500 rakımda toplanıyor! Pazardaki fiyatı 400 lirayı buldu

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Kars Sarıkamış'ta, havaların soğumasıyla birlikte yöre halkı için en önemli mesai başladı. Dağların yüksek kesimlerine çıkan vatandaşlar kış hazırlıkları için kolları sıvadı.

Kış sofraları için 2 bin 500 rakımda toplanıyor! Pazardaki fiyatı 400 lirayı buldu

Tamamen kendiliğinden yetişiyor

Sarıkamış'ın 2 bin 500 rakımlı Keklik Vadisi, Acısu ve Handere bölgelerinde yetişen bu meyve, tamamen doğal yollarla ve insan eli değmeden doğada büyüyor.


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Kış sofraları için 2 bin 500 rakımda toplanıyor! Pazardaki fiyatı 400 lirayı buldu

Ekim ayıyla birlikte hasat başlıyor

Dağ eteklerinde hem turuncu hem de siyah renklerde yetişen yabani kuşburnular, Ekim ayında olgunlaşıyor. Bölge halkı, sabahın erken saatlerinde bu zorlu hasat için yola çıkıyor.

Kış sofraları için 2 bin 500 rakımda toplanıyor! Pazardaki fiyatı 400 lirayı buldu

Dikenli dallardan tek tek toplanıyor

Yabani bir bitki olduğu için oldukça dikenli ve zorlu bir yapıya sahip olan kuşburnu çalısı, toplayanları bir hayli zorluyor. Meyveler hiçbir makine kullanılmadan, tamamen el emeğiyle dallardan tek tek koparılıyor.

Kış sofraları için 2 bin 500 rakımda toplanıyor! Pazardaki fiyatı 400 lirayı buldu

Dağlardan büyük bir zahmetle toplanan kuşburnular hemen işleme alınmıyor. Lezzetini ve kıvamını bulması için serin bir ortamda yaklaşık bir hafta boyunca özenle kurutulmaya bırakılıyor.

Kış sofraları için 2 bin 500 rakımda toplanıyor! Pazardaki fiyatı 400 lirayı buldu

Kaynatılıp marmelata dönüşüyor

Kurutma işleminin ardından yıkanan ve temizlenen meyveler, büyük kazanlarda kaynatılarak geleneksel yöntemlerle enfes bir marmelata ve reçele dönüştürülüyor.


Kış sofraları için 2 bin 500 rakımda toplanıyor! Pazardaki fiyatı 400 lirayı buldu

Yöre halkı tarafından kış için 'bulunmaz bir besin' olarak tanımlanan bu marmelat, içeriğindeki yüksek vitamin sayesinde soğuk aylarda sofraların en büyük şifa kaynağı oluyor.

Kış sofraları için 2 bin 500 rakımda toplanıyor! Pazardaki fiyatı 400 lirayı buldu

Vatandaşlar dağlardan topladıkları bu ürünlerin bir kısmını kışın kendi evlerinde tüketmek için kavanozlara ayırırken, artan kısımları ise pazarda satışa çıkarıyor.

Kış sofraları için 2 bin 500 rakımda toplanıyor! Pazardaki fiyatı 400 lirayı buldu

Kilosu 400 liradan alıcı buluyor

İçinde büyük bir el emeği ve doğallık barındıran Sarıkamış kuşburnu marmelatının kilosu, tezgahlarda 400 liradan satışa sunuluyor. Ürün, bu fiyata rağmen doğallığı arayanlardan büyük ilgi görüyor.

Kış sofraları için 2 bin 500 rakımda toplanıyor! Pazardaki fiyatı 400 lirayı buldu

Sarıkamış'ın meşhur kuşburnuları, sadece sofraları tatlandırmakla kalmıyor. Kilosu 400 liradan satılan bu organik marmelatlar, hasada katılan ailelerin bütçesine de çok önemli bir ekonomik katkı sağlıyor.

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Kış sofraları için 2 bin 500 rakımda toplanıyor! Pazardaki fiyatı 400 lirayı buldu
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