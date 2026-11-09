Kış sofraları için 2 bin 500 rakımda toplanıyor! Pazardaki fiyatı 400 lirayı buldu

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Kars Sarıkamış'ta, havaların soğumasıyla birlikte yöre halkı için en önemli mesai başladı. Dağların yüksek kesimlerine çıkan vatandaşlar kış hazırlıkları için kolları sıvadı.
Dağ eteklerinde hem turuncu hem de siyah renklerde yetişen yabani kuşburnular, Ekim ayında olgunlaşıyor. Bölge halkı, sabahın erken saatlerinde bu zorlu hasat için yola çıkıyor.
Yabani bir bitki olduğu için oldukça dikenli ve zorlu bir yapıya sahip olan kuşburnu çalısı, toplayanları bir hayli zorluyor. Meyveler hiçbir makine kullanılmadan, tamamen el emeğiyle dallardan tek tek koparılıyor.
Dağlardan büyük bir zahmetle toplanan kuşburnular hemen işleme alınmıyor. Lezzetini ve kıvamını bulması için serin bir ortamda yaklaşık bir hafta boyunca özenle kurutulmaya bırakılıyor.
Kurutma işleminin ardından yıkanan ve temizlenen meyveler, büyük kazanlarda kaynatılarak geleneksel yöntemlerle enfes bir marmelata ve reçele dönüştürülüyor.
Yöre halkı tarafından kış için 'bulunmaz bir besin' olarak tanımlanan bu marmelat, içeriğindeki yüksek vitamin sayesinde soğuk aylarda sofraların en büyük şifa kaynağı oluyor.
Vatandaşlar dağlardan topladıkları bu ürünlerin bir kısmını kışın kendi evlerinde tüketmek için kavanozlara ayırırken, artan kısımları ise pazarda satışa çıkarıyor.
İçinde büyük bir el emeği ve doğallık barındıran Sarıkamış kuşburnu marmelatının kilosu, tezgahlarda 400 liradan satışa sunuluyor. Ürün, bu fiyata rağmen doğallığı arayanlardan büyük ilgi görüyor.