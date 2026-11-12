Kış soğuklarında binlerce liralık masraftan kurtarıyor! Peteklerde soğukluk hissediyorsanız bunu yapın

Kış aylarında kombi servislerinin en çok karşılaştığı ve ev sahiplerine pahalıya patlayan sorunların başında peteklerin içinde hava birikmesi gelir. Peteklerin üst kısmı buz gibi, alt kısmı sıcaksa içeride hava var demektir. Bu durum kombinin devirdaim pompasını zorlar ve cihazı bozabilir.
İşte binlerce liralık masraftan kurtulmanın adım adım yolu:
2 • Purjör Vanasını Bulun: Peteğin üst yan tarafında bulunan ve "purjör" adı verilen küçük vidayı bulun.
3 • Hazırlık Yapın: Vidanın altına akacak sıcak su için küçük bir kap ve zemin için bir bez yerleştirin.
4 • Havayı Tahliye Edin: Bir düz tornavida veya purjör anahtarı yardımıyla vidayı saat yönünün tersine yavaşça çevirin. Islık sesine benzer bir hava çıkışı duyacaksınız.
5 • Suyu Gördüğünüzde Kapatın: Havadan sonra fışkıran su tamamen kesintisiz ve düzgün akmaya başladığında vidayı tekrar sıkıca kapatın.
6 • Kombi Basıncını Kontrol Edin: İşlem bittiğinde kombinin su basıncı (bar) düşecektir. Kombinin altındaki su vanasını açarak basıncı tekrar 1.5 bar seviyesine getirin ve kombiyi çalıştırın.
Kış soğuklarının getirebileceği büyük masrafların önüne geçmek için alabileceğiniz en diğer kritik aksiyonlar şunlardır:
• Petek Temizliği ve Kombi Bakımı: Tesisatta biriken çamur ve kireç, kombinin daha fazla çalışmasına rağmen evi ısıtamamasına neden olur. Yıllık bakım, hem cihazın ömrünü uzatır hem de %20'ye varan yakıt tasarrufu sağlar.
• Termostatik Vana Kullanımı: Her odanın sıcaklığını ihtiyaca göre ayarlayarak (örneğin yatak odasını 20°C, salonu 22°C yapmak) gereksiz enerji tüketimini engeller.
• Kapı ve Pencere Fitilleri: Evdeki ısı kaybının yaklaşık %25'i pencere ve kapı boşluklarından kaynaklanır. Eskiyen sünger ve fitilleri yenilemek, dışarıdaki soğuğun içeri girmesini tamamen keser.
• Petek Arkası Yalıtım Levhaları: Duvara bakan peteklerin arkasına yerleştirilen alüminyum kaplı levhalar, ısının dış duvardan emilmesini önleyerek doğrudan odaya yansımasını sağlar.
• Dış Mekan Borularının İzolasyonu: Balkon, bahçe veya yalıtımsız çatı katlarında bulunan su borularını yalıtım süngerleriyle kaplamak, donma kaynaklı boru patlamalarını ve binlerce liralık tadilat masraflarını önler.
Balonlu naylon (pat pat poşet), sadece kargoları korumak veya stres atmak için balonlarını patlatmakla sınırlı değildir. Evinizde, bahçenizde ve günlük hayatınızda hayatı kolaylaştıran, bütçenizi koruyan harika pratik çözümler sunar.
İşte darbelere karşı koruma sağlamasının dışında, balonlu ambalajın 7 gizli kullanım alanı:
1. Pencerelerde Pratik Isı Yalıtımı
Kış aylarında evinizi sıcak tutmak ve faturaları düşürmek için harika bir yöntemdir. Cam boyutuna göre kestiğiniz balonlu naylonu, camı hafifçe suyla ıslatarak yapıştırabilirsiniz. Baloncukların içindeki hava, pencerelerde ekstra bir yalıtım katmanı oluşturarak soğuk havanın içeri girmesini engeller.
2. Bitkileri Donmaktan Koruma
Balkonunuzdaki veya bahçenizdeki saksı bitkileri sert kış şartlarından olumsuz etkilenebilir. Saksıların etrafını balonlu ambalaj ile sarmak, köklerin donmasını engeller ve bitkileriniz için sera etkisi yaratarak onları sıcak tutar.
3. Su Borularının Donmasını Önleme
Şiddetli kış soğuklarında dışarıda veya yalıtımsız alanlarda kalan su boruları patlama riski taşır. Boruların etrafına sıkıca balonlu naylon sarmak, soğuk havanın boruyla temasını keserek donmayı ve dolayısıyla büyük tesisat masraflarını önler.
4. Ayakkabı ve Çantaların Formunu Koruma
Mevsimi geçen veya uzun süre kullanmayacağınız yüksek konçlu çizmelerin, botların ve deri çantaların içine balonlu naylon doldurabilirsiniz. Gazete kağıdı gibi mürekkep lekesi bırakmaz ve eşyalarınızın bükülmesini, kırışmasını veya formunu kaybetmesini önler.
5. Kamp Yaparken Konforlu Yatak Altlığı
Kamp yapmayı seviyorsanız ve altınızdaki mat yeterince kalın değilse, uyku tulumunun altına birkaç kat balonlu naylon serebilirsiniz. Bu yöntem hem topraktan gelecek soğuğu ve nemi keser hem de yerdeki taş ve tümseklerin sırtınızı rahatsız etmesini engeller.
6. Buzdolabı Raflarını Temiz ve Taze Tutma
Buzdolabınızın sebzelik ve meyvelik raflarının tabanına balonlu naylon yerleştirin. Bu sayede hem sebzelerin sert rafa çarparak ezilmesini önlersiniz hem de olası akma ve kirlenmelerde sadece naylonu değiştirerek temizliği saniyeler içinde bitirirsiniz.
7. Kolay ve Eğlenceli Duvar Boyama (Dekorasyon)
Evde kendin yap (DIY) projelerini seviyorsanız, bir boya rulosunun etrafına balonlu naylon sarın. Ruloyu boyaya batırıp duvara veya bir tuvale uyguladığınızda, duvar kağıdı hissi veren muntazam desenler elde edebilirsiniz.