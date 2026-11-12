Kış soğuklarında binlerce liralık masraftan kurtarıyor! Peteklerde soğukluk hissediyorsanız bunu yapın

Kış soğuklarının getirebileceği büyük masrafların önüne geçmek için alabileceğiniz en diğer kritik aksiyonlar şunlardır:

• Petek Temizliği ve Kombi Bakımı: Tesisatta biriken çamur ve kireç, kombinin daha fazla çalışmasına rağmen evi ısıtamamasına neden olur. Yıllık bakım, hem cihazın ömrünü uzatır hem de %20'ye varan yakıt tasarrufu sağlar.