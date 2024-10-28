Kış uykusuna yatmayan ayıya seslendi: ‘Git yat, kar yağdı

Rize'nin yüksek kesimlerinde yağan kar etrafı beyaza bürürken, Çayeli İlçesindeki Vicvanak yaylasında gezen Burak Öztürk bir ayı ile karşılaştı. Öztürk ayıya, "Git yat kar yağdı, gezme buralarda, çabuk hayde yürü, çabuk yat aşağı bakayım hayde" diye seslendi. Ayı ile olan görüntüleri sosyal medyasından yayınlayan Öztürk büyük ilgi gördü. O anları anlatan Öztürk, "Yayladayken gezen ayıyı gördüm. O sırada cep telefonumla kayda alarak, ayıya bağırdım. Ayı sesimi duyunca koşarak kayboldu. Sosyal medya hesabımdan paylaştığım o görüntü büyük ilgi gördü" dedi.