Kısa mesafe yolcu almak istemeyen taksici sivil polise denk geldi cezadan kurtulamadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği Ekipleri; kısa mesafe gitmek isteyen yolcuları almayan, yolcu seçen ve kurallara uymayan taksi şoförlerine yönelik Beyoğlu'nda denetim yaptı. Karaköy Tramvay istasyonu önünde gerçekleştirilen denetimlerde müşteri gibi davranan sivil polisler, kısa mesafeye gitmek istemeyen taksicileri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kurallara uymadığı tespit edilen iki taksi şoförüne cezai işlem uygulanırken taksiler trafikten menederek otoparka çekildi.

'GÜNLÜK KAZANCIMIZ BİN LİRA ONU DA CEZAYA VERİYORUZ'

Karaköy'de taksisine binen sivil polisi kısa mesafe diye Şişhane'ye götürmek istemeyen taksi şoförü denetleme noktasında durdurularak kendisine cezai işlem uygulandı. Taksi de trafikten menedilerek otoparka çekildi. Kendisine ceza kesilmesine tepki gösteren taksici, "Aracı saat 13.00'te teslim edeceğim araca polis memuru sivil olarak bindi. Beni neden Şişhane'ye götürmüyorsun? Dedi. Bende Sefaköy'ün taksisiyim, saat 12.40 ve benim Sefaköy'e bu aracı yetiştirmem lazım. Ben bu aracı geç verdiğim zaman ben sıkıntıya girdiğim için ve Şişhane güzergahı bana ters geldiği için gitmek istemedim. Sahilden Sefaköye gitmem gerektiğini söyledim cezayı kestiler. " şeklinde konuştu.

'KISA MESAFE DAHA ÇOK KAZANDIRIYOR'

Yine kısa mesafeye yolcu almak istemediği için cezai işlem uygulanan başka bir taksi şoförü ise, "Yakın mesafe olduğu için yürüyerek gidebilirsiniz dedim, yolcu almak istemediğimden değil. Yürüyerek gidebilirsiniz dedim yoksa yolcu seçtiğimden falan değil. Mesafe yakın olduğu için, trafik de var kendisinin zaman kaybetmemesi için yürüyerek gidebilirsiniz dedim. Kısa mesafe daha çok kazandırıyor aslında. 30 lira ile açılıyor, sürekli kısa mesafe alsam daha faydalı, bizim için daha karlın aslında. Sürekli yaptığım bir şey değil ama bir kere yaptım o da denk geldi bana" şeklinde konuştu.