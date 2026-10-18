Kışın duvarlarda küf oluşmasının nedeni belli oldu! Evdeki bu ayrıntıyı gözden kaçırmayın

Duvardaki küf neden kışın ortaya çıkıyor?

Küfün oluşması için en önemli koşullardan biri nem. Kış aylarında yemek pişirme, duş alma ve çamaşır kurutma gibi günlük faaliyetler evin içindeki nemi artırabiliyor. Yeterli havalandırma yapılmadığında nemli hava içeride kalıyor; soğuk duvarlarda ve pencere çevrelerinde su damlacıkları oluşabiliyor. Bu nemli yüzeyler, küfün gelişmesi için uygun ortam yaratabiliyor.