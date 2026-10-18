Kışın duvarlarda küf oluşmasının nedeni belli oldu! Evdeki bu ayrıntıyı gözden kaçırmayın

Kış aylarında evlerin duvarlarında, pencere kenarlarında ve mobilyaların arkasında görülen küf lekeleri yeniden gündeme geliyor. Soğuk havalarda pencereleri uzun süre kapalı tutmak ve evin nemini yeterince uzaklaştıramamak, küf oluşumunu kolaylaştırabiliyor. Özellikle sıcak ve nemli iç ortam havasının soğuk duvar yüzeyleriyle karşılaşması, yoğuşmaya ve zamanla küf oluşmasına zemin hazırlayabiliyor.
Küfün oluşması için en önemli koşullardan biri nem. Kış aylarında yemek pişirme, duş alma ve çamaşır kurutma gibi günlük faaliyetler evin içindeki nemi artırabiliyor. Yeterli havalandırma yapılmadığında nemli hava içeride kalıyor; soğuk duvarlarda ve pencere çevrelerinde su damlacıkları oluşabiliyor. Bu nemli yüzeyler, küfün gelişmesi için uygun ortam yaratabiliyor.
Özellikle kışın soğuk hava girmesin diye pencereleri sürekli kapalı tutmak ve banyo ya da mutfakta oluşan nemi dışarı atmamak, evdeki nem seviyesinin yükselmesine yol açabiliyor. Bu nedenle kısa süreli ve etkili havalandırma önem taşıyor.
Duş sonrasında banyonun havalandırılması, yemek pişirirken aspiratör kullanılması ve mümkün olduğunda çamaşırların iyi havalandırılan alanlarda kurutulması nem birikimini azaltmaya yardımcı olabilir. Mobilyaları dış duvarlara tamamen bitişik yerleştirmemek de hava dolaşımını destekleyebilir.
Küf oluşumunu önlemek için yalnızca lekeleri temizlemek yeterli olmayabilir. Öncelikle nemin kaynağını belirlemek gerekiyor. Evde uygulanabilecek temel önlemler şöyle:
Evi düzenli havalandırın: Özellikle banyo ve mutfakta oluşan nemin dışarı atılmasını sağlayın.
Yoğuşmayı takip edin: Pencerelerde sık sık su damlacıkları oluşuyorsa evin nem seviyesini kontrol edin.
Su sızıntılarını geciktirmeden giderin: Tesisat, çatı veya dış cepheden gelen su, duvarların içinde de nem birikmesine neden olabilir.
Mobilyaların arkasını kontrol edin: Hava dolaşımının az olduğu soğuk köşelerde küf gelişebilir.
Nem seviyesini izleyin: İç mekân bağıl nemini mümkünse yüzde 30-50 aralığında tutmak, küf riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
Küf lekelerini yalnızca silmek, nem kaynağı ortadan kaldırılmadığında sorunu çözmeyebilir. Küçük alanlardaki küf temizlenirken eldiven kullanılmalı, ortam havalandırılmalı ve yüzeyin tamamen kuruması sağlanmalıdır. Temizlik ürünleri, özellikle çamaşır suyu, başka kimyasallarla kesinlikle karıştırılmamalıdır.
Küf geniş bir alana yayılmışsa, temizlendikten sonra tekrar ortaya çıkıyorsa veya duvarın içinden su aldığı düşünülüyorsa uzman desteği alınması gerekebilir. Bu durumda yalnızca yüzey temizliği yapmak yerine nemin kaynağının giderilmesi önemlidir.
Kış aylarında duvarlarda küf oluşumunu önlemenin en etkili yolu, evdeki nemi kontrol altında tutmak ve sorunun kaynağını belirlemektir. Özellikle pencere çevrelerinde, dış duvar köşelerinde ve mobilyaların arkasında görülen lekeler düzenli olarak kontrol edilmelidir.