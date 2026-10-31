Kışın evde kuruyan çamaşırlar neden kokar? Annelerimizin uyguladığı o yöntem kokuyu anında kesiyor!

Kışın evin içinde yavaş yavaş kuruyan çamaşırlardaki o ağır kokunun sebebi aslında kir değil, ıslak ve havasız ortamda hızla üreyen bakterilerdir. Kumaş uzun süre nemli kaldığında, dünyanın en iyi parfümünü de kullansanız o rutubet kokusunun önüne geçemiyorsunuz.
Yıllardır annelerimizin uyguladığı o mucizevi formül aslında çok basit. Yumuşatıcı gözüne ekleyeceğiniz yarım çay bardağı beyaz sirke, kumaştaki deterjan kalıntılarını söküp atar ve koku yapan bakterileri anında yok eder.
Endişelenmenize hiç gerek yok, çamaşırlarınız kuruduğunda kesinlikle sirke kokmayacak. Aksine, sirke asılır asılmaz uçup giderken geriye sadece o özlediğiniz saf temizlik ve ferahlık hissini bırakacak.
Kış aylarında çamaşır yıkarken makinenizin sıkma devrini kıyafetlere zarar vermeyecek şekilde bir kademe artırmak veya program bittikten sonra ekstra bir "kısa sıkma" yapmak, çamaşırdaki su oranını minimuma indirerek kuruma süresini hızlandırır.
Kurutmalığı evin neresine koyduğunuz da büyük önem taşıyor. Islak kıyafetleri doğrudan yanan peteklerin üzerine sermek kumaşın içindeki nemi hapseder ve havayı ağırlaştırır. Kurutmalığı peteğe yakın ama odanın hava akışını kesmeyecek bir noktaya yerleştirmelisiniz.
Dışarısı ne kadar dondurucu olursa olsun, çamaşırların kuruduğu odanın kapısını kapatıp pencereyi günde iki kez sadece 10 dakika aralamak içeride hapsolan yoğun nemi anında kırar ve rutubet oluşumunu bıçak gibi keser.
Eğer havalandırma şansınız azsa, odanın nemini almak için çok pratik bir takviye daha var. Çamaşır kuruttuğunuz odanın köşelerine veya peteklerin altına koyacağınız birer kase kaya tuzu veya karbonat, havadaki görünmez rutubeti adeta bir sünger gibi çekmeye yardım olacaktır.
Yıkama bittiğine dair o sinyal sesini duyar duymaz kapağı açmalı ve çamaşırları bekletmeden asmalısınız. Makinenin tamburunda ıslak, sıcak ve havasız şekilde bekleyen kıyafetler, sadece yarım saat içinde bile o istenmeyen kokuyu üretmeye başlar.
Kış aylarında mis gibi kokan çamaşırlara kavuşmak için yoğun parfümlü kimyasallara ihtiyacınız yok. Kuruma süresini hızlandıran bu ufak tefek alışkanlıklar ve annelerimizin o basit sirke taktiğiyle çamaşırlarınızdaki ferahlığı tüm kış boyunca koruyabilirsiniz.