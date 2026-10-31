Kışın evde kuruyan çamaşırlar neden kokar? Annelerimizin uyguladığı o yöntem kokuyu anında kesiyor!

Eğer havalandırma şansınız azsa, odanın nemini almak için çok pratik bir takviye daha var. Çamaşır kuruttuğunuz odanın köşelerine veya peteklerin altına koyacağınız birer kase kaya tuzu veya karbonat, havadaki görünmez rutubeti adeta bir sünger gibi çekmeye yardım olacaktır.