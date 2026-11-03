Haberler Yaşam Haberleri Kışın ilk ciddi işareti! Ülker soğukları için o tarih yaklaşıyor
Giriş Tarihi: 3.11.2026 09:51

Kışın ilk ciddi işareti! Ülker soğukları için o tarih yaklaşıyor

Sonbaharın sonuna yaklaşılırken kış hazırlıkları da hız kazandı. Halk arasında kuşaktan kuşağa aktarılan hava olayları takviminde yer alan Ülker soğukları, her yıl bu dönemde yeniden gündeme geliyor. Özellikle kasım ayının son günleriyle ilişkilendirilen bu doğa olayı, geçmişte çiftçilerin de yakından takip ettiği dönemler arasında bulunuyor.

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Kışın ilk ciddi işareti! Ülker soğukları için o tarih yaklaşıyor
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Kasım ayının sonuna doğru ilerlerken kış mevsiminin ilk ciddi işaretleri merak ediliyor. Büyüklerin yıllardır anlattığı, halk takviminde özel bir yere sahip olan Ülker soğukları da bu dönemde yeniden gündeme geldi. Mevsim geçişleriyle ilgili geleneksel inanışlarda önemli bir yere sahip olan bu soğukların ardındaki takvim detayı dikkat çekiyor.

Kışın ilk ciddi işareti! Ülker soğukları için o tarih yaklaşıyor

ÜLKER SOĞUKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Halk takviminde yer alan bilgilere göre Ülker soğukları, miladi takvimde 29 Kasım sonrasındaki dönemle ilişkilendiriliyor. Safranbolu'da yapılan halk takvimi araştırmasında bu soğukların, Rumi takvime göre 16 Kasım'dan sonra başladığı aktarılıyor.

Kışın ilk ciddi işareti! Ülker soğukları için o tarih yaklaşıyor

Bu nedenle 2026 yılında Ülker soğukları için öne çıkan tarih 29 Kasım Pazar günü olarak gösteriliyor. Ancak bu tarih, meteorolojik açıdan kesin bir soğuk hava başlangıcı anlamına gelmiyor. Bölgelere ve yıllara göre hava koşulları değişebiliyor.

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Kışın ilk ciddi işareti! Ülker soğukları için o tarih yaklaşıyor

ÜLKER SOĞUKLARI NEDİR?

Ülker soğukları, Anadolu'da geçmişten günümüze aktarılan halk meteorolojisi takviminde yer alan mevsimsel soğuk dönemlerinden biri olarak biliniyor. Özellikle tarımla uğraşan toplulukların doğa gözlemlerine dayanan bu dönem, sonbaharın sonlarına doğru hissedilen soğuklarla ilişkilendiriliyor.

Kışın ilk ciddi işareti! Ülker soğukları için o tarih yaklaşıyor

Geçmişte çiftçiler, bu dönemde tarladaki sebzeleri ve hayvanları soğuktan korumak için çeşitli önlemler alıyordu. Geleneksel takvimde Ülker soğuğu veya Ülker yeli olarak da anılan bu dönem, kış hazırlıklarının önem kazandığı zamanlardan biri kabul ediliyordu.

Kışın ilk ciddi işareti! Ülker soğukları için o tarih yaklaşıyor

ÜLKER SOĞUKLARI HER YIL AYNI TARİHTE Mİ YAŞANIR?

Ülker soğukları için halk takviminde belirli bir tarih aralığı bulunsa da bu durum her yıl aynı günlerde soğuk hava yaşanacağı anlamına gelmiyor. Geleneksel halk takvimleri, uzun yıllar boyunca yapılan yerel doğa gözlemlerine dayanıyor. Günümüzde ise hava sıcaklıkları, yağış ve soğuk hava geçişleri atmosferik koşullara göre değişiyor.

Kışın ilk ciddi işareti! Ülker soğukları için o tarih yaklaşıyor

Bu nedenle Ülker soğuklarının başlangıcı için verilen tarih, geleneksel takvim bilgisi olarak değerlendirilmeli. Güncel hava tahminleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

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Kışın ilk ciddi işareti! Ülker soğukları için o tarih yaklaşıyor
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