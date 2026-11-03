Kışın ilk ciddi işareti! Ülker soğukları için o tarih yaklaşıyor

Kasım ayının sonuna doğru ilerlerken kış mevsiminin ilk ciddi işaretleri merak ediliyor. Büyüklerin yıllardır anlattığı, halk takviminde özel bir yere sahip olan Ülker soğukları da bu dönemde yeniden gündeme geldi. Mevsim geçişleriyle ilgili geleneksel inanışlarda önemli bir yere sahip olan bu soğukların ardındaki takvim detayı dikkat çekiyor.