Kışın ilk ciddi işareti! Ülker soğukları için o tarih yaklaşıyor

Kasım ayının sonuna doğru ilerlerken kış mevsiminin ilk ciddi işaretleri merak ediliyor. Büyüklerin yıllardır anlattığı, halk takviminde özel bir yere sahip olan Ülker soğukları da bu dönemde yeniden gündeme geldi. Mevsim geçişleriyle ilgili geleneksel inanışlarda önemli bir yere sahip olan bu soğukların ardındaki takvim detayı dikkat çekiyor.
Halk takviminde yer alan bilgilere göre Ülker soğukları, miladi takvimde 29 Kasım sonrasındaki dönemle ilişkilendiriliyor. Safranbolu'da yapılan halk takvimi araştırmasında bu soğukların, Rumi takvime göre 16 Kasım'dan sonra başladığı aktarılıyor.
Ülker soğukları, Anadolu'da geçmişten günümüze aktarılan halk meteorolojisi takviminde yer alan mevsimsel soğuk dönemlerinden biri olarak biliniyor. Özellikle tarımla uğraşan toplulukların doğa gözlemlerine dayanan bu dönem, sonbaharın sonlarına doğru hissedilen soğuklarla ilişkilendiriliyor.
Geçmişte çiftçiler, bu dönemde tarladaki sebzeleri ve hayvanları soğuktan korumak için çeşitli önlemler alıyordu. Geleneksel takvimde Ülker soğuğu veya Ülker yeli olarak da anılan bu dönem, kış hazırlıklarının önem kazandığı zamanlardan biri kabul ediliyordu.
Ülker soğukları için halk takviminde belirli bir tarih aralığı bulunsa da bu durum her yıl aynı günlerde soğuk hava yaşanacağı anlamına gelmiyor. Geleneksel halk takvimleri, uzun yıllar boyunca yapılan yerel doğa gözlemlerine dayanıyor. Günümüzde ise hava sıcaklıkları, yağış ve soğuk hava geçişleri atmosferik koşullara göre değişiyor.