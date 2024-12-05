Kişiye özel ağaç katliamı

Tepki çeken olay, İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çukuraltı Mahallesi 2271 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, CHP'li Menderes Belediyesi mahalle sakini 63 yaşındaki emekli Muammer Öztürk'ün evinin önünde bulunan kamusal alanda dikili 1 zeytin ağacı ile 3 limon çamını yerinden söktü.Menderes Belediyesi iş makinaları ile imar planında yol olarak görünen alanda bulunan kilit parke taşlarıyla Öztürk'ün giriş çıkış yaptığım betonu da kırdı. Belediye ekipleri tarafından mağdur edildiğini söyleyen Öztürk, yaşanan bu duruma tepki gösterdi. Öztürk, "Komşum yeşil alanı bahçesine dahil etti. Evim uygunsuz şekilde komşumun evine yakınlaştı. Ben de bu durumu CİMER'e ve belediyeye şikayet ettim. Komşumun belediye ile ilişkileri iyi. Bu nedenle bana cevap vermek için harekete geçti.Belediye ekipleri evimin önüne gelip komşuma özel park yeri açmak için ağaçları katletti. Belediye ekiplerine 'ağaçlara zarar verilmesin' dedim. Yine de beni dinlemediler. Bir zeytin ağacı, 3 limon ağacını söktüler. 4 mandalina ağacını da budadılar. Ancak mandalina ağaçları da meyve veremeyecek duruma geldi" dedi. Öztürk, evinin önündeki beton ve kilit parke taşları kırıldığı için yağmurlu havalarda çamura battığını söyledi. Yandaki komşunun evinin projeye aykırı şekilde genişletilmesi nedeniyle yıkım ve para cezası kararının 5 ay önce çıktığını anlatan Öztürk, "Ancak buna rağmen Menderes Belediyesi yıkım kararını uygulamıyor" dedi.