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Giriş Tarihi: 11.08.2026 14:43

Kıskançlık krizi cinayetle bitti! Eşi ile eniştesinin ilişkisi olduğunu öne sürerek öldürdü

Bursa’da eşi ile eniştesinin ilişkisi olduğundan şüphelenen 36 yaşındaki İsmail Matur, sokak ortasında katliam yaptı. Eniştesi 56 yaşındaki Yavuz Yılmaz’ı tabancayla vurarak öldüren Matur, ardından eve giderek eşi 27 yaşındaki Canan Matur’u da vurarak öldürdü. Zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Kıskançlık krizi cinayetle bitti! Eşi ile eniştesinin ilişkisi olduğunu öne sürerek öldürdü
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Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesinde yaşayan İsmail Matur, evden çıktığı sırada sokakta eniştesi Yavuz Yılmaz ile karşılaştı. Bir süredir eşinin eniştesiyle ilişkisi olduğundan şüğhelenen ve kıskançlık krizine giren Matur, eniştesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine yanında taşıdığı tabancayı çıkaran İsmail Matur, eniştesi Yavuz Yılmaz'ı kurşun yağmuruna tuttu. Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu.

EVE GİDİP EŞİNİ DE ÖLDÜRDÜ

Eniştesini vurduktan sonra olay yerinden uzaklaşan ve evine giden İsmail Matur, bu kez eşiyle tartışmaya başladı. Kıskançlık nedeniyle gözü dönen adam, eşi Canan Matur'u da tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Yavuz Yılmaz ile Canan Matur'un hayatlarını kaybettiğini tespit etti. O sırada evde bulunan İsmail Matur, polis ekiplerince cinayeti işlediği tabancayla birlikte gözaltına alındı. Cenazeler Savcılık incelemesinin ardından Bursa Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kıskançlık krizi cinayetle bitti! Eşi ile eniştesinin ilişkisi olduğunu öne sürerek öldürdü
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