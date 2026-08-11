Kıskançlık krizi cinayetle bitti! Eşi ile eniştesinin ilişkisi olduğunu öne sürerek öldürdü

Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesinde yaşayan İsmail Matur, evden çıktığı sırada sokakta eniştesi Yavuz Yılmaz ile karşılaştı. Bir süredir eşinin eniştesiyle ilişkisi olduğundan şüğhelenen ve kıskançlık krizine giren Matur, eniştesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine yanında taşıdığı tabancayı çıkaran İsmail Matur, eniştesi Yavuz Yılmaz'ı kurşun yağmuruna tuttu. Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu.

EVE GİDİP EŞİNİ DE ÖLDÜRDÜ

Eniştesini vurduktan sonra olay yerinden uzaklaşan ve evine giden İsmail Matur, bu kez eşiyle tartışmaya başladı. Kıskançlık nedeniyle gözü dönen adam, eşi Canan Matur'u da tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Yavuz Yılmaz ile Canan Matur'un hayatlarını kaybettiğini tespit etti. O sırada evde bulunan İsmail Matur, polis ekiplerince cinayeti işlediği tabancayla birlikte gözaltına alındı. Cenazeler Savcılık incelemesinin ardından Bursa Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.