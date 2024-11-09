Kıskançlık yüzünden ev sahibini katletti

Ankara'da Ö.Y. isimli kişi araç içerisinde öldürülmüş olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi Ata Caddesi'nde araç içerisindeki bir kişiye silahla ateş edildiği ihbarı üzerine olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Yapılan araştırmalar sonucu Ö.Y. ile şüpheli M.E.D. arasında kıskançlıktan kaynaklı olduğu iddia edilen tartışma çıktığı belirlendi. Ö.Y.'nin kiracısı olduğu öğrenilen zanlı M.E.D. gözaltına alınırken, suç aleti silaha inceleme için el konuldu. Şüphelinin işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.