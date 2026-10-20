Kışlık turşuda bu hatayı yapanın tüm emeği çöp oluyor! Meğer kütür kütür olmasının sırrı tuzda değilmiş

Doğru Sıcaklık Ve Karanlık Ortam Şart

Turşuyu kurduktan sonra yapılan bir diğer kritik hata ise kavanozları doğrudan ışık alan veya sıcak ortamlarda muhafaza etmektir. Fermantasyonun ideal ilerleyebilmesi için kavanozların serin, güneş görmeyen ve oda sıcaklığının biraz altında bir alanda saklanması gerekir. Yüksek sıcaklık, bakterilerin aşırı hızlı çoğalmasına ve sebzelerin lif yapısının çözülerek yumuşamasına neden olur.

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