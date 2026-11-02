Kışlıklarını dolaptan çıkaranlar dikkat! Bu hata en pahalı kıyafetleri mahvediyor

Özellikle doğal liflerden üretilen pahalı kıyafetler, aylar boyunca gardıropta beklerken fark edilmesi zor bir tehlikeyle karşı karşıya kalabiliyor. Üstelik zarar ortaya çıktığında sevdiğiniz bir kazağı ya da kabanı kurtarmak için çok geç kalmış olabilirsiniz.

Kıyafetlerdeki küçük deliklerin nedeni güve larvaları

Gardıroplarda görülen kıyafet güveleri, özellikle yün, kaşmir, ipek ve kürk gibi hayvansal kökenli doğal liflere ilgi gösteriyor. Ancak kıyafetlere zarar veren asıl aşama, yetişkin güvelerin uçuştuğu dönem değil, larva dönemi.

Dişi giysi güveleri uygun alanlara yumurtalarını bırakıyor. Yumurtalardan çıkan larvalar, özellikle yünlü kumaşlarda bulunan keratin proteininden besleniyor. Bu süreçte kumaşın liflerini kemirerek küçük deliklere, incelmelere ve zamanla büyüyen yıpranmalara neden olabiliyor.

Üstelik zarar her zaman gözle görülür büyük deliklerle başlamıyor. Kıyafetin belirli bölgelerinde incelme, yüzeyde lif kaybı ve küçük döküntüler de güve istilasının işaretleri arasında yer alabiliyor.