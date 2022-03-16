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Giriş Tarihi: 16.3.2022 09:40 Son Güncelleme: 16.3.2022 09:40

Kısmet Açma Duası: İş İçin Ve Bekarlar İçin En Tesirli Kısmet Açma Duaları

Kısmet Açma Duası: İş İçin Ve Bekarlar İçin En Tesirli Kısmet Açma Duaları

Evlilik, iş gibi çeşitli alanlarda kısmeti kapalı olanların okuyabileceği dualar bulunuyor. Bu tür duaların okunması için belirli zamanlar okunuyor. Kısmet açmak için dua etmek istiyorsanız bu zamanlara dikkat etmelisiniz.

Kısmet açmak için pek çok dua bulunuyor. Bu duaların birçoğu direkt olarak okunmuyor. Kişinin yüzüne doğru ya da suya doğru okumanız gerekiyor. Kısmet açma duaları hakkında detaylı bilgi almak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Kısmet Açma Duası Nedir?

Kısmet açmak için çeşitli dualar bulunuyor. Bunlardan bir kısmını sizler için şu şekilde derledik:

  • Rabbi inni lime enzelte ileyyi min hayrin fakiru. (Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım.)

Bu duayı cuma günü, cuma vaktinden önce abdest aldıktan sonra iki rekat tövbe namazı kılarak okumalısınız. Bu duayı kısmetini açmak isteyen kişinin okuması gerekiyor.

  • …rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a'yunin vec'alnâ lil muttakîne imâmâ." (Ey rabbimiz! Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet; bizi günahtan sakınanlara öncü yap!)
  • İnnâ Fetahnâ Leke fethan-mübina.Ve fütihatis-semâiü fekânet ebvabâ. (Muhakkak ki Biz, sana apaçık bir fetih verdik. Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur.)

Bu duanın, temiz bir bardak suya 101 defa okuyup üflenmesi gerekiyor. Bu suya 21 gün boyunca dua okumalısınız. Okuma bittikten sonra su, 21 gün boyunca devam etmeli.

İş İçin Kısmet Açma Duası

İş alanında kısmet açma duaları ise şu şekildedir:

  • Vel Arda Medednaha Ve Elkayna Fiha Revasiye Ve Enbetna Fiha Min Külli Şeyin Mevzun Ve Cealna Leküm Fiha Meayişe Ve Men Lestüm Lehu Birazikin. Âmin.
  • Allahümme ya müfettıhal ebvabi iftah lena külle hayral bab*Allahümmerzukna rizkan vasian ve umran taviylen vallahü nes`elü en yüvafikana li hıdmetil ılmi ved dini ven necahı fil imtihan *innellahe la yuhlifül miad*ve billahit Tevfik.
  • Verzukna ve ente hayrur-razikin.

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Kısmet Açma Duası: İş İçin Ve Bekarlar İçin En Tesirli Kısmet Açma Duaları
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