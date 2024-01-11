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Giriş Tarihi: 11.1.2024 13:10 Son Güncelleme: 11.1.2024 13:24

Kıvırcık Ali ölümünün 13. yılında mezarı başında anıldı

Büyükçekmece'de 13 yıl önce "ölüm virajı" olarak bilinen yolda yaptığı kaza sonucu hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı 'Kıvırcık Ali' mezarı başında anıldı.

ÖMER FARUK KELEŞ
Kıvırcık Ali ölümünün 13. yılında mezarı başında anıldı

'Kıvırcık Ali' olarak tanınan Ali Özütemiz'in Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı'nda yapılan anma törenine MESAM Genel Başkanı Recep Ergül, MESAM Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kul, Tuğba Akkavak, Denetleme Kurulu Başkanı Cengizhan Kutlu ve beraberindeki heyet ile sanatçının çocukları Eren ve Ceren Özütemiz ile sevdikleri katıldı.

Törene katılanlar Kıvırcık Ali'nin mezarına çiçekler bıraktı. Kıvırcık Ali'nin yüzyıllarca söylenecek ölümsüz eserlere imza attığını belirten MESAM Genel Başkanı Başkan Ergül yaptığı açıklama, "Ali, her şeyden önce soyadı gibi özü ve sözü temiz bir insandı. Erdemli, ahlâklı, birleştirici ve mütevazı kişiliği ile gönüllerde taht kurdu" dedi.

"BEDENEN ARAMIZDAN AYRILSA DA ÖLÜMSÜZDÜR"

Recep Ergül sözlerine şöyle devam etti; "Ozanlar, bedenen aramızdan ayrılsalar da ölümsüzdürler. Sevincimize, hüznümüze rehber olmaya devam ediyor. Onun güler yüzünü ve sevecenliğini çok özlüyoruz. Dostum ve kardeşimdi. Ölümünün üstünden 13 yıl geçti ama acısı her dem tazedir yüreklerimizde. Devr-i daim olsun. Ruhu şâd olsun." MESAM Başkan Vekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Kul ise "Kıvırcık Ali'nin anısını yaşatmak, hepimizin görevidir. 'Gül tükendi, ben tükendim' gibi ölümsüz eserleri ile halen yaşamaktadır. MESAM ailesinin ve tüm toplumumuzun her zaman kalbinde yaşayacaktır" dedi.

ÖLÜM VİRAJINDA HAYATINI KAYBETTİ

Türk Halk Müziği sanatçısı 'Kıvırcık Ali' olarak bilinen Ali Özütemiz 11 Ocak 2011'de sabaha karşı Tepecik, Büyükçekmece'de 'ölüm virajı' olarak bilinen yolda kendi aracıyla geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

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Kıvırcık Ali ölümünün 13. yılında mezarı başında anıldı
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