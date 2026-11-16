Kıyafetlerdeki ter lekelerine çözüm! Çamaşır makinesine atmadan önce bunu yapın

En sık yapılan hata: sıcak su

Leke zorlu olduğu için makinede dereceyi yükseltmek veya lekeye doğrudan sıcak su dökmek yapılan en büyük hatadır. Sıcak su, protein bazlı olan bu ter lekesini adeta pişirerek kumaşa kalıcı olarak mühürler. İşleme mutlaka soğuk veya oda sıcaklığındaki suyla başlamalısınız.