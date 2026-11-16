Haberler Yaşam Haberleri Kıyafetlerdeki ter lekelerine çözüm! Çamaşır makinesine atmadan önce bunu yapın
Giriş Tarihi: 16.11.2026 15:19 Son Güncelleme: 16.11.2026 15:20

Kıyafetlerdeki ter lekelerine çözüm! Çamaşır makinesine atmadan önce bunu yapın

Özellikle açık renkli gömlek ve tişörtlerin kabusu olan ter lekeleri, standart bir makine programıyla çoğu zaman temizlenemiyor. En sevdiğiniz kıyafetlerin rengini soldurmadan önce uygulayacağınız çok basit bir ön işlem, kumaşları ilk günkü temizliğine kavuşturmaya yetiyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ÇAĞLA DÜDÜKÇÜ ÇAĞLA DÜDÜKÇÜ Yaşam
Kıyafetlerdeki ter lekelerine çözüm! Çamaşır makinesine atmadan önce bunu yapın
  • ABONE OL

Sararan tişörtleri ve gömlekleri kurtarmak için bol deterjan veya kaynar su kullanmanıza hiç gerek yok. Makinenin kapağını kapatmadan hemen önce uygulayacağınız doğal bir yöntem, o inatçı lekeleri kıyafetinizden kolayca söküp atacak.

Kıyafetlerdeki ter lekelerine çözüm! Çamaşır makinesine atmadan önce bunu yapın

Lekenin asıl sebebi sadece ter değil!

Koltuk altlarında gördüğümüz o inatçı sarı lekeler sadece terden kaynaklanmaz. Vücut sıvımız ile deodorantlardaki bileşenler birleştiğinde kumaşa yapışan sert bir tabaka oluşturuyor. Bu yüzden sadece deterjan ve su, bu kimyasal bağı çözmeye yetmez.

Kıyafetlerdeki ter lekelerine çözüm! Çamaşır makinesine atmadan önce bunu yapın

En sık yapılan hata: sıcak su

Leke zorlu olduğu için makinede dereceyi yükseltmek veya lekeye doğrudan sıcak su dökmek yapılan en büyük hatadır. Sıcak su, protein bazlı olan bu ter lekesini adeta pişirerek kumaşa kalıcı olarak mühürler. İşleme mutlaka soğuk veya oda sıcaklığındaki suyla başlamalısınız.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kıyafetlerdeki ter lekelerine çözüm! Çamaşır makinesine atmadan önce bunu yapın

Kurtarıcı malzememiz: beyaz sirke

İşlemin ilk ve en önemli adımı beyaz sirkedir. Lekeli bölgeye bir miktar suyla seyreltilmiş beyaz sirke döküp yaklaşık 20-30 dakika bekletin. Sirkenin doğal asidi, o sertleşmiş deodorant ve ter kalıntılarını kumaşın dokusuna zarar vermeden nazikçe çözecektir.

Kıyafetlerdeki ter lekelerine çözüm! Çamaşır makinesine atmadan önce bunu yapın

İnatçı lekelere karbonat takviyesi yapabilirsiniz!

Eğer leke çok eskiyse ve sirke tek başına yetmiyorsa, devreye karbonat giriyor. Sirkeli bölgenin üzerine biraz karbonat dökerek macun kıvamına getirin. Bu ikilinin oluşturduğu hafif köpük, kumaşın derinlerine inen lekeyi yüzeye çıkarır.

Kıyafetlerdeki ter lekelerine çözüm! Çamaşır makinesine atmadan önce bunu yapın

Lekeyi çıkarayım derken kumaşı sertçe çitileyip kıyafetinizi eskitmeyin.

Lekenin çıkması için kumaşı birbirine sürterek sertçe çitilemek veya sert bir fırça kullanmak kumaşı yıpratır ve tüylenme yapar. Macunu sadece parmak uçlarınızla veya çok yumuşak uçlu eski bir diş fırçasıyla lekenin üzerine hafifçe yedirmeniz yeterlidir.

Kıyafetlerdeki ter lekelerine çözüm! Çamaşır makinesine atmadan önce bunu yapın

Çamaşır makinesine atmadan önce lekeli bölgeyi mutlaka soğuk suyla durulayın.

Sirke ve karbonat görevini yaptıktan sonra kıyafeti hemen makineye atmayın. Karışımın lekeyle birlikte kumaştan akıp gitmesi için lekeli bölgeyi lavaboda soğuk suyla hafifçe durulayın. Bu işlemden sonra kıyafetiniz artık çamaşır makinesine girmeye hazır hale gelir.

Kıyafetlerdeki ter lekelerine çözüm! Çamaşır makinesine atmadan önce bunu yapın

Kıyafetinizi etiketindeki uygun sıcaklıkta (genellikle 30 veya 40 derece) normal programda yıkadıktan sonra mümkünse açık havada kurutun. Güneşin doğal beyazlatıcı etkisi, lekenin son izlerini de tamamen silecektir. Kurutma makinesi ise, leke tam çıkmamışsa onu sabitleyebileceği için bu aşamada önerilmez.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kıyafetlerdeki ter lekelerine çözüm! Çamaşır makinesine atmadan önce bunu yapın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA