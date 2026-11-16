Kıyafetlerdeki ter lekelerine çözüm! Çamaşır makinesine atmadan önce bunu yapın

Koltuk altlarında gördüğümüz o inatçı sarı lekeler sadece terden kaynaklanmaz. Vücut sıvımız ile deodorantlardaki bileşenler birleştiğinde kumaşa yapışan sert bir tabaka oluşturuyor. Bu yüzden sadece deterjan ve su, bu kimyasal bağı çözmeye yetmez.
Leke zorlu olduğu için makinede dereceyi yükseltmek veya lekeye doğrudan sıcak su dökmek yapılan en büyük hatadır. Sıcak su, protein bazlı olan bu ter lekesini adeta pişirerek kumaşa kalıcı olarak mühürler. İşleme mutlaka soğuk veya oda sıcaklığındaki suyla başlamalısınız.
İşlemin ilk ve en önemli adımı beyaz sirkedir. Lekeli bölgeye bir miktar suyla seyreltilmiş beyaz sirke döküp yaklaşık 20-30 dakika bekletin. Sirkenin doğal asidi, o sertleşmiş deodorant ve ter kalıntılarını kumaşın dokusuna zarar vermeden nazikçe çözecektir.
Eğer leke çok eskiyse ve sirke tek başına yetmiyorsa, devreye karbonat giriyor. Sirkeli bölgenin üzerine biraz karbonat dökerek macun kıvamına getirin. Bu ikilinin oluşturduğu hafif köpük, kumaşın derinlerine inen lekeyi yüzeye çıkarır.
Lekenin çıkması için kumaşı birbirine sürterek sertçe çitilemek veya sert bir fırça kullanmak kumaşı yıpratır ve tüylenme yapar. Macunu sadece parmak uçlarınızla veya çok yumuşak uçlu eski bir diş fırçasıyla lekenin üzerine hafifçe yedirmeniz yeterlidir.
Sirke ve karbonat görevini yaptıktan sonra kıyafeti hemen makineye atmayın. Karışımın lekeyle birlikte kumaştan akıp gitmesi için lekeli bölgeyi lavaboda soğuk suyla hafifçe durulayın. Bu işlemden sonra kıyafetiniz artık çamaşır makinesine girmeye hazır hale gelir.
Kıyafetinizi etiketindeki uygun sıcaklıkta (genellikle 30 veya 40 derece) normal programda yıkadıktan sonra mümkünse açık havada kurutun. Güneşin doğal beyazlatıcı etkisi, lekenin son izlerini de tamamen silecektir. Kurutma makinesi ise, leke tam çıkmamışsa onu sabitleyebileceği için bu aşamada önerilmez.