Kıymalı makarnaya rakip olacak lezzet! Bir kez deneyen yeniden yapıyor

Akşam yemeğinde her zamankinden farklı ama hazırlaması kolay bir lezzet arayanlar için mutfakta harika bir alternatif var. Tavuk, krema ve köri sosunun bir araya geldiği bu makarna tarifi, hem doyurucu hem de lezzetli bir öğün hazırlamak isteyenlerin favorisi olmaya aday. Üstelik kısa sürede hazırlanıyor ve özel bir mutfak becerisi gerektirmiyor.
Öncelikle makarna, tuz eklenen kaynar suda paket üzerindeki pişirme süresine göre haşlanır. Haşlanan makarnanın suyu süzülürken sos için bir miktar makarna suyu ayrılır.
Tavuk göğsü küçük küpler halinde doğranır. Geniş bir tavaya sıvı yağ ve tereyağı alınır. Tavuk parçaları eklenerek suyunu salıp çekene ve tamamen pişene kadar kavrulur.
Ardından ince doğranmış sarımsak, köri, tuz ve karabiber ilave edilir. Baharatların kokusu ortaya çıkana kadar birkaç dakika karıştırılır. Krema tavaya eklenir ve sos kısık ateşte kıvam alana kadar pişirilir.
Son aşamada haşlanan makarna tavaya alınır. Bütün malzemeler sosla iyice harmanlanır. Sos fazla koyu olursa ayrılan makarna suyundan azar azar eklenebilir.
Hazırlanan köri soslu tavuklu makarna, isteğe bağlı olarak rendelenmiş kaşar peyniri veya ince kıyılmış maydanozla servis edilir.
Tavukları çok büyük doğramayın; böylece daha kolay ve eşit şekilde pişer.
Köriyi kremadan önce ekleyerek aromasının ortaya çıkmasını sağlayın.
Makarnayı fazla haşlamayın; sosla birleştiğinde de pişmeye devam edeceğini unutmayın.
Sosun kıvamını ayarlamak için makarna suyundan yararlanın.
Kremayı ekledikten sonra sosu yüksek ateşte uzun süre kaynatmayın.
Kısa sürede hazırlanan köri soslu tavuklu makarna, özellikle farklı ve doyurucu bir akşam yemeği arayanlar için denenebilecek pratik tarifler arasında yer alıyor.