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Giriş Tarihi: 04.11.2026 14:03

Kıymalı makarnaya rakip olacak lezzet! Bir kez deneyen yeniden yapıyor

Akşam yemeğinde her zamankinden farklı ama hazırlaması kolay bir lezzet arayanlar için mutfakta harika bir alternatif var. Birkaç temel malzemeyle hazırlanan bu tarif, doyurucu yapısı ve yoğun sosuyla klasik makarna tariflerine farklı bir yorum katıyor.

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Kıymalı makarnaya rakip olacak lezzet! Bir kez deneyen yeniden yapıyor
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Kıymalı makarna sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alsa da farklı tatlar denemek isteyenler için lezzetli bir seçenek bulunuyor. Üstelik uzun hazırlık aşamaları gerektirmeyen bu tarif, kısa sürede hazırlanarak sofraya taşınabiliyor.

Kıymalı makarnaya rakip olacak lezzet! Bir kez deneyen yeniden yapıyor

Akşam yemeğinde her zamankinden farklı ama hazırlaması kolay bir lezzet arayanlar için mutfakta harika bir alternatif var. Tavuk, krema ve köri sosunun bir araya geldiği bu makarna tarifi, hem doyurucu hem de lezzetli bir öğün hazırlamak isteyenlerin favorisi olmaya aday. Üstelik kısa sürede hazırlanıyor ve özel bir mutfak becerisi gerektirmiyor.

Kıymalı makarnaya rakip olacak lezzet! Bir kez deneyen yeniden yapıyor

Köri soslu tavuklu makarna için gerekli malzemeler

  • Yarım paket makarna

  • 1 adet tavuk göğsü

  • 1 paket krema (200 ml)

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 tatlı kaşığı köri

  • 1 diş sarımsak

  • Tuz

  • Karabiber

  • İsteğe bağlı rendelenmiş kaşar peyniri veya maydanoz

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Kıymalı makarnaya rakip olacak lezzet! Bir kez deneyen yeniden yapıyor

Köri soslu tavuklu makarna nasıl yapılır?

Öncelikle makarna, tuz eklenen kaynar suda paket üzerindeki pişirme süresine göre haşlanır. Haşlanan makarnanın suyu süzülürken sos için bir miktar makarna suyu ayrılır.

Tavuk göğsü küçük küpler halinde doğranır. Geniş bir tavaya sıvı yağ ve tereyağı alınır. Tavuk parçaları eklenerek suyunu salıp çekene ve tamamen pişene kadar kavrulur.

Kıymalı makarnaya rakip olacak lezzet! Bir kez deneyen yeniden yapıyor

Ardından ince doğranmış sarımsak, köri, tuz ve karabiber ilave edilir. Baharatların kokusu ortaya çıkana kadar birkaç dakika karıştırılır. Krema tavaya eklenir ve sos kısık ateşte kıvam alana kadar pişirilir.

Son aşamada haşlanan makarna tavaya alınır. Bütün malzemeler sosla iyice harmanlanır. Sos fazla koyu olursa ayrılan makarna suyundan azar azar eklenebilir.

Hazırlanan köri soslu tavuklu makarna, isteğe bağlı olarak rendelenmiş kaşar peyniri veya ince kıyılmış maydanozla servis edilir.

Kıymalı makarnaya rakip olacak lezzet! Bir kez deneyen yeniden yapıyor

Daha lezzetli olması için bu püf noktalarına dikkat edin

Tavukları çok büyük doğramayın; böylece daha kolay ve eşit şekilde pişer.

Köriyi kremadan önce ekleyerek aromasının ortaya çıkmasını sağlayın.

Kıymalı makarnaya rakip olacak lezzet! Bir kez deneyen yeniden yapıyor

Makarnayı fazla haşlamayın; sosla birleştiğinde de pişmeye devam edeceğini unutmayın.

Sosun kıvamını ayarlamak için makarna suyundan yararlanın.

Kremayı ekledikten sonra sosu yüksek ateşte uzun süre kaynatmayın.

Kısa sürede hazırlanan köri soslu tavuklu makarna, özellikle farklı ve doyurucu bir akşam yemeği arayanlar için denenebilecek pratik tarifler arasında yer alıyor.

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Kıymalı makarnaya rakip olacak lezzet! Bir kez deneyen yeniden yapıyor
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