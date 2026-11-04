Kıymalı makarnaya rakip olacak lezzet! Bir kez deneyen yeniden yapıyor

Akşam yemeğinde her zamankinden farklı ama hazırlaması kolay bir lezzet arayanlar için mutfakta harika bir alternatif var. Tavuk, krema ve köri sosunun bir araya geldiği bu makarna tarifi, hem doyurucu hem de lezzetli bir öğün hazırlamak isteyenlerin favorisi olmaya aday. Üstelik kısa sürede hazırlanıyor ve özel bir mutfak becerisi gerektirmiyor.