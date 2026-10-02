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Giriş Tarihi: 2.10.2026 00:37

Kız arkadaşına sarılan şahsı bıçakladı!

Bilecik'te meydana gelen olayda bir kişi, kız arkadaşına sarılan şahsı bıçakladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ekiplerin çalışması sonrası kısa sürede yakalandı.

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İHA Yaşam
Kız arkadaşına sarılan şahsı bıçakladı!
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Olay, Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Ertuğrul Gazi Camii merdivenlerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bir çiğ köfteci önünde M.G. isimli şahsın kız arkadaşına sarıldığını gören A.K. (28) hemen kız arkadaşının yanına gitti.

İkili arasında yaşanan tartışmada A.K. yanındaki bıçakla M.G'yi kalça kısmından bıçakladı. Olay yerinden kaçan A.K. asayiş ekipleri tarafından kısa bir çalışma sonrası yakalandı. Bıçaklanan M.G. ise olay yerine gelen acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#BİLECİK

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Kız arkadaşına sarılan şahsı bıçakladı!
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