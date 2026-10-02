Kız arkadaşına sarılan şahsı bıçakladı!

İkili arasında yaşanan tartışmada A.K. yanındaki bıçakla M.G'yi kalça kısmından bıçakladı. Olay yerinden kaçan A.K. asayiş ekipleri tarafından kısa bir çalışma sonrası yakalandı. Bıçaklanan M.G. ise olay yerine gelen acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!