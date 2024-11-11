Kız istemek için işaret dili öğrendiler

Kimi arkadaşıyla kimisi ailesiyle kimisi de sosyal hayatta karşılaştığı işitme engelli bireylerle iletişim kurmak için işaret dili öğreniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin KO-MEK Gölcük kurs merkezindeki işaret dili branşında eğitim alan öyle bir karı koca var ki onların neden işaret dili öğrenmek istediğini duyunca şaşıracaksınız. 57 yaşındaki Birsen Birinci ve 68 yaşındaki Mithat Birinci çocuklarının kız isteme merasiminde işitme engelli dünürleriyle iletişim kurabilmek için işaret dili eğitimi almaya başladı.

İŞARET DİLİ İLE KIZ İSTEDİLER

Çocuklarına kız isteme merasiminde işitme engelli dünürleriyle sağlıklı iletişim kurmak için KO-MEK işaret dili eğitimlerine gelen çift karşılaştığı aile ortamından ve verilen eğitimlerden oldukça memnun. Genç kursiyerlerle birlikte işaret dili eğitimi alan Birinci çifti, işaretleri doğru ve eksiksiz bir şekilde öğrenebilmek için kurs boyunca aralıksız çalışıyor. Dünürleriyle sağlıklı bir iletişim kurabilmek için çareyi KO-MEK'te bulan çift, işaret dili eğitiminde öğrendikleriyle kız isteme merasiminde rahatlıkla sohbet etme imkânı buldu.

GELİNİM VE AİLESİ ÇOK MUTLU OLDU

Neden işaret dili öğrenmek istediklerini anlatan 57 yaşındaki Birsen Birinci, "Oğlumun nişan merasiminde işitme engelli olan dünürlerimizle iletişim kurabilmek için bu kursa yazıldık. İşaret dili hiç bilmediğimiz bir konuydu, internetten birkaç işaret öğrendik ama bu yeterli değildi. KO-MEK'e yazılınca burada temel işaretleri öğrenme şansımız oldu. Birkaç gün önce dünürümün doğum günüydü. İşaret diliyle doğum gününü kutlamam gelinimin ve ailesinin çok hoşuna gitti bizde çok mutlu olduk" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

GELİNİM VE AİLESİ İÇİN İŞARET DİLİ ÖĞRENİYORUZ

Öğrendiği işaret diliyle kız isteme merasiminde dünürleriyle iletişim kuran 68 yaşındaki Mithat Birinci ise "Eşimin teşvikiyle dünürlerimizle daha iyi anlaşmak için KO-MEK İşaret diline geldik. Kız istemede dünürlerimizle diyalog kurabilmek çok hoşumuza gitti. Keşke daha önce öğrenmiş olsaydık. Dünürlerimizle bu şekilde anlaşmış olmak hem gelinimizin hem de oğlumun çok hoşuma gitti. Kız isteme merasiminde kızı işaret diliyle istedim, aile ortamını bu şekilde sımsıkı tuttuğumuz için çok mutluyuz. Bize bu imkânı sunan KO-MEK'e çok teşekkür ediyoruz" diye ifade etti.





TÜRK İŞARET DİLİ ÖĞRENMENİN TAM ZAMANI

Şimdiye kadar 8 bin 991 kişiye Türk İşaret dili eğitimi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) yeni sezonda 247 kişiyle eğitimlerine devam ediyor. Gölcük KO-MEK Kurs merkezine devam eden kursiyerlerin kimisi arkadaşı için kimisi sosyal hayatta karşılaştığı işitme engelli bireylere yardımda bulunmak için geliyor.

ONLİNE KAYIT ÜCRETSİZ VE ÇOK KOLAY

Alanında usta eğitmenlerle eğitimlerine sınıf ortamında devam eden KO-MEK'te eğitimler önce harfleri işaret yoluyla tanımakla başlıyor daha sonra ise günlük hayatta kullandığımız basit kelimelerin öğrenilmesi ve araç gereçleri öğrenmekle devam ediyor. Sizde online olarak ücretsiz olan kurslarımızdan faydalanmak için www.komek.org adresinden kolaylıkla kayıt yaptırabilirsiniz.