Haberler Yaşam Haberleri Kız Kulesi'nde '100'üncü yıl' ışık gösterileri bugün de sürecek
Giriş Tarihi: 30.10.2023 11:29

Kız Kulesi'nde '100'üncü yıl' ışık gösterileri bugün de sürecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kız Kulesi'nde Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için yansıtma ve ışık gösterilerinin bugün de devam edeceğini açıkladı.

DHA
Kız Kulesi’nde ’100’üncü yıl’ ışık gösterileri bugün de sürecek

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, yurt genelinde yapılan etkinlikler ile kutlandı. İstanbul'da şehrin simgeleri Galata ve Kız kulelerinde yansıtma ve ışık gösterileri düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Galata ve Kız Kulesi'nde gerçekleştirdiğimiz yansıtma ve ışık gösterileri unutulmaz anlara sahne oldu. Ay yıldızlı bayrağımızın renkleriyle ışıldayan Kız Kulesi izleyenlere görsel bir şölen sunmaya bugün de devam edecek. Nice 100 yıllara" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İsrail’de Başbakan Netanyahu’ya tepki çığ gibi! Evinin önünde protesto edildi: Bize ölüm getiriyor!
İsrail’i eleştirince işten kovuldu
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 100. yıl hitabında tarihi mesajlar: Hiçbir emperyalist güç engelleyemeyecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Fred için daha önce uyarmıştım!
Son dakika: Bakan açıkladı! Çay üreticilerine ödemeler yarın hesaplarda
Türkiye kendi mikro reaktörlerini yapacak
Gazze'de ağır bilanço! Katil İsrail’in öldürdüğü çocuk sayısını açıkladılar
Filistinliler bu dünyadan olamaz, Avatar falan olmalılar
Makas anormal şekilde açılmış!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kız Kulesi'nde '100'üncü yıl' ışık gösterileri bugün de sürecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA