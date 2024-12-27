Kızıl geyik sürprizi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün nesli tehlikedeki yaban hayvanlarının korunması ve popülasyonlarının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Bursa ve Eskişehir'deki üretme istasyonlarından Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü havzasına 2023 yılından bu yana 23 kızıl geyik yerleştirmesi yapıldı. DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı olan Salda Gölü ve çevresindeki kızıl geyikler, kar yağışıyla birlikte görüntülendi.Kar manzarası eşliğindeki kızıl geyiklerin videosu, DKMP Genel Müdürlüğü'nce sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur Şube Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabında paylaşılan görüntülerde ise yol kenarında ağaçların arkasında saklanan 2 kızıl geyiğin kendilerini fark eden bir aracın yanına indikleri görüldü. DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri düzenli olarak yaban hayvanları için arazide yemleme faaliyetleri gerçekleştiriyor.